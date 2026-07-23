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Попросила ИИ показать настоящего Сулеймана — ничего общего с Халитом Эргенчем в «Великолепном веке» (фото)

23 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Сериал значительно приукрасил главного героя.

Для миллионов зрителей султан Сулейман навсегда останется таким, каким его сыграл Халит Эргенч в сериале «Великолепный век». Но мне стало интересно, насколько этот образ совпадает с историческими описаниями. Я попросила искусственный интеллект создать портрет султана, опираясь не на сериал, а на свидетельства современников. Результат оказался неожиданным.

Получившийся образ сильно отличается от того, к которому привыкли поклонники турецкой драмы.

Исторический Сулейман выглядел совсем иначе

Согласно описаниям иностранных послов и людей, живших при дворе Османской империи, Сулейман не был тем статным красавцем, которого зрители видят на экране.

Современники писали, что султан был ростом около 165 сантиметров, с очень бледной кожей, глубоко посаженными небольшими карими глазами, длинной шеей и крупным орлиным носом. Его зубы имели желтоватый оттенок, а многолетняя верховая езда привела к искривлению ног, из-за чего походка стала тяжелой и немного вразвалку.

ИИ собрал все эти детали в одном изображении, и портрет получился гораздо более суровым и даже уставшим, чем экранный образ.

Борода тоже оказалась мифом

Еще одно популярное заблуждение связано с бородой. В сериале Сулейман почти всегда появляется с густой, аккуратно подстриженной бородой.

Однако историки считают, что большую часть жизни султан предпочитал носить только усы. Бороду он отпускал во время военных походов, а затем сбривал. Лишь в преклонном возрасте Сулейман стал носить ее постоянно, но выглядела она совсем не так эффектно, как в «Великолепном веке».

Почему создатели сериала изменили его внешность

Киноафиша

Ответ довольно прост. «Великолепный век» — это художественный сериал, а не документальная реконструкция.

Халит Эргенч создал образ харизматичного и величественного правителя, который должен был понравиться зрителям. Более высокий рост, правильные черты лица, уверенная осанка и роскошная борода сделали героя практически идеальным.

Если бы создатели стремились к максимальной исторической точности, экранный Сулейман выглядел бы совсем иначе. Возможно, он был бы ближе к тому портрету, который удалось получить с помощью искусственного интеллекта на основе сохранившихся описаний современников.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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