Попросила ИИ нарисовать Папу-Котю и Маму-Кошку из «Трех котов» в виде людей: даже так этих героев легко узнать

Что будет, если герои любимого мультсериала вдруг окажутся обычными людьми? Именно такой вопрос мы задали искусственному интеллекту и попросили его показать, как могли бы выглядеть мама Кошка и папа Котя из «Трех котов» в реальной жизни. Получившийся результат оказался на удивление узнаваемым.

Папа Котя остался таким же жизнерадостным

В мультсериале папа Котя — настоящий оптимист, который всегда готов поддержать детей, пошутить и превратить обычный день в маленькое приключение.

Искусственный интеллект сохранил этот образ. На изображении он превратился в улыбчивого мужчину с добрым взглядом, в синей рубашке и фирменном фиолетовом галстуке. Даже выражение лица сразу напоминает мультяшного героя, которого зрители знают уже много лет.

Мама Кошка получилась очень похожей на оригинал

Не меньше внимания нейросеть уделила и маме Кошке.

Вместо мультяшной героини появился образ молодой женщины с собранными в высокий пучок рыжеватыми волосами и нежно-розовым платьем. При этом искусственный интеллект сохранил ее главные черты — спокойствие, доброжелательность и теплую улыбку.

Даже поза героини практически повторяет кадр из мультсериала: мама с любовью смотрит на папу, благодаря чему персонажи сразу кажутся узнаваемыми.

Фанатам наверняка понравится такой эксперимент

Конечно, это всего лишь творческая интерпретация искусственного интеллекта, а не официальный дизайн персонажей. Но именно поэтому подобные эксперименты так интересно рассматривать.

Нейросети все чаще предлагают необычный взгляд на известных героев, сохраняя их характер и настроение, но перенося их в совершенно другую реальность. Иногда такие работы выглядят настолько естественно, что кажется, будто любимые персонажи действительно могли существовать в нашем мире.

С каждым годом возможностей у искусственного интеллекта становится все больше, а подобные эксперименты — все интереснее. И если однажды «Три кота» получат игровой фильм с живыми актерами, теперь уже гораздо легче представить, как могли бы выглядеть мама Кошка и папа Котя в реальной жизни.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.