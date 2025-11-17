Поправил саму Агату Кристи: что Станислав Говорухин изменил в экранизации «Десяти негритят» — судья Уоргрейв на самом деле был другим

За долгие годы творчества Агаты Кристи её произведения множество раз переносились на экран. Среди всех адаптаций особенно выделяется версия Станислава Говорухина «Десять негритят».

Хотя именно эта картина стала самой знаменитой в СССР, а потом и в России, её сложно назвать буквальным переводом книги. Режиссёр сознательно изменил финальную часть истории, отступив от оригинального текста классика детективов.

Съемки «Десяти негритят»

Идея экранизировать «Десять негритят» появилась у Станислава Говорухина еще в конце 1960-х. Однако Госкино отказало режиссеру, только что снявшему «Вертикаль». Чиновники сочли камерный английский детектив неподходящей темой для инвестиций.

К проекту Говорухин вернулся спустя два десятилетия. К тому времени он уже стал признанным мастером, а книги Агаты Кристи прочно вошли в советскую культуру.

На этот раз чиновники не стали препятствовать съемкам. Режиссер быстро подготовил сценарий и пригласил актеров. Никто из приглашенных звезд не отказался от участия в этой картине.

Версия Говорухина

Версия Говорухина кардинально изменила образ судьи Уоргрейва. Режиссер превратил его в настоящего монстра, лишив тех положительных черт, что были у героя у Агаты Кристи. В книге судья оставался символом справедливого возмездия, а свою жизнь он завершил из-за неизлечимой болезни.

Говорухин же в финале представил Уоргрейва безжалостным убийцей, который сам казнит себя за оставленных на острове жертв и судебную ошибку в деле Ситона. В этой трактовке судья становится жестоким преступником.

