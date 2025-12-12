«Попали в десятку»: Добронравов проговорился, что ждёт зрителей в 3 сезоне «Инспектора Гаврилова» — съемки завершены

«Инспектор Гаврилов» закрывает камеру, тушит свет — и открывает новую историю. Третий сезон завершил съёмки, и главным неожиданным лицом в кадре стал Алексей Гуськов.

Его появление совпадает с моментом, когда Саша Медный, оправившийся после пулевого ранения, готовится… не к погоне и не к задержанию — к выборам мэра.

И ровно в этот момент на пороге возникает его отец, вор в законе по кличке Ворон. Мягко говоря, не тот родственник, которого ждёшь накануне кампании.

Кто вернулся и кого привели

Виктор Добронравов снова в роли Медного — с той самой смесью риска и человечности, за которую зрители держат героя на стороне добра, даже когда он с ней спорит.

Вернулись Алексей Демидов, Екатерина Стулова, Денис Власенко, Алиса Стасюк. Но именно Ворон выбивает дверь в сюжет, открывая новую линию — болезненную, личную, на грани закона и семьи.

Как Добронравов говорит о новом сезоне

Актёр обещает больше драматизма и глубины: Медный по-прежнему ходит по тонкому льду, но теперь под ним шевелится целая бездна нерешённых вопросов. Сам Добронравов участвует и в подборе актёров — именно он привёл исполнителя роли Ворона. «Попали в десятку», — так он описывает выбор.

Зачем всё это зрителю

В финале второго сезона Медный упал от пули московского коллеги, и это стало тем самым толчком, который разбросал героев в разные стороны. Теперь в Усть-Шахтинске назревают выборы, отделение трещит по швам, а возвращение Ворона приводит к конфликту, который затронет каждого.

Старые долги, новые роли и прошлое, которое всегда приходит без звонка — третий сезон «Инспектора Гаврилова» приготовили горячим. И если предыдущие серии были о хитрости и выживании, то теперь — о цене, которую приходится платить, когда правда догоняет быстрее, чем машина оперативников.

