Киноафиша Статьи Попади Снегг в Гриффиндор — выжил бы Гарри с родителями? Разбираем, изменилась бы история «Гарри Поттера»

21 февраля 2026 11:21
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Один выбор шляпы — и история могла пойти иначе.

В «Гарри Поттере» распределение Северуса Снегга в Слизерин кажется почти предопределенным, хотя вопрос «а что, если бы он оказался в Гриффиндоре» не так уж фантастичен.

В его характере с юности соседствовали амбиции и уязвимость, жесткость и смелость, а такие качества могли проявиться под любым факультетским цветом.

Смена факультета вряд ли сделала бы его другим человеком, считают фанаты. Детство с постоянными конфликтами, ранний интерес к темной магии, болезненная зависимость от мнения Лили — все это сформировалось до Хогвартса.

В Гриффиндоре он, возможно, не оказался бы в кругу будущих Пожирателей смерти, его конфликт с Джеймсом Поттером не перерос бы в открытую войну, а роковая ссора с Лили могла бы не случиться. Это меняло личную траекторию, но не гарантировало счастливого исхода.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Главный перелом — пророчество. Не став приближенным Волан-де-Морта, Снегг не передал бы ему слова Трелони. Темный Лорд не узнал бы о возможной угрозе и не отправился бы к Поттерам. Лили и Джеймс, вероятно, выжили бы, Гарри рос бы с родителями, а Первая магическая война продолжалась бы дольше и жестче. Без попытки убить ребенка не случилось бы и падения самого Волан-де-Морта.

При этом Снегг, даже в Гриффиндоре, остался бы сложным, резким и внутренне одиноким человеком. Факультет мог изменить окружение, но не стер бы глубинную обиду и фанатичную преданность тем, кого он любил, пишет канал Совиная почта.

История магического мира пошла бы по другой траектории, однако внутренняя драма самого Снегга, скорее всего, завершилась бы так же — выбором, сделанным из чувства вины и любви. А вы что думаете по этому поводу?

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
