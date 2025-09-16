Меню
Пообещаете себе лечь пораньше — но зависнете до утра: сколько серий «Гачиакута» уже вышло и когда финал (спойлер — уже близко)

16 сентября 2025 20:04
Кадр из мультсериала «Гачиакута»

Всего в сериале 24 эпизода. 

Каждую неделю фанаты буквально сходят с ума в ожидании новых серий «Гачиакута». Этот сёнэн ворвался в летний сезон так, что теперь его обсуждают на всех форумах и в соцсетях.

История Рудо, парня с обострённым чувством справедливости, которого сбросили в пропасть вместе с ненужным мусором, держит напряжение с первой минуты. Кажется, что он не выживет, но именно внизу начинается настоящее приключение.

Сколько серий уже вышло и что дальше

Премьера аниме состоялась 6 июля, и к середине сентября зрители уже посмотрели все 11 эпизодов первой половины сезона. Но это только начало: всего будет 24 серии, так что у тех, кто ещё не включился в просмотр, есть время догнать остальных и смотреть дальше вместе со всем миром.

Кадр из мультсериала «Гачиакута»

Таблица выхода серий «Гачиакута»

Эпизод Дата выхода
12 21 сентября
13 28 сентября
14 5 октября
15 12 октября
16 19 октября
17 26 октября
18 2 ноября
19 9 ноября
20 16 ноября
21 23 ноября
22 30 ноября
23 7 декабря
24 14 декабря

Почему фанаты не могут дождаться финала

За производство отвечает Bones — студия, которая подарила «Стального алхимика» и «Моб Психо 100». Уже одно это делает проект обязательным к просмотру. Но главное — энергетика истории.

Каждый эпизод «Гачиакута» ощущается как глава манги, ожившая на экране. У Рудо есть и цель, и враги, и целый новый мир внизу, куда сваливают не только мусор, но и человеческие судьбы. Финал ещё далеко, а значит, напряжение будет только расти.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто главный злодей в аниме «Человек-бензопила».

Фото: Кадр из мультсериала «Гачиакута»
Екатерина Адамова
