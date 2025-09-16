Пообещаете себе лечь пораньше — но зависнете до утра: сколько серий «Гачиакута» уже вышло и когда финал (спойлер — уже близко)

Каждую неделю фанаты буквально сходят с ума в ожидании новых серий «Гачиакута». Этот сёнэн ворвался в летний сезон так, что теперь его обсуждают на всех форумах и в соцсетях.
История Рудо, парня с обострённым чувством справедливости, которого сбросили в пропасть вместе с ненужным мусором, держит напряжение с первой минуты. Кажется, что он не выживет, но именно внизу начинается настоящее приключение.
Сколько серий уже вышло и что дальше
Премьера аниме состоялась 6 июля, и к середине сентября зрители уже посмотрели все 11 эпизодов первой половины сезона. Но это только начало: всего будет 24 серии, так что у тех, кто ещё не включился в просмотр, есть время догнать остальных и смотреть дальше вместе со всем миром.
Таблица выхода серий «Гачиакута»
|Эпизод
|Дата выхода
|12
|21 сентября
|13
|28 сентября
|14
|5 октября
|15
|12 октября
|16
|19 октября
|17
|26 октября
|18
|2 ноября
|19
|9 ноября
|20
|16 ноября
|21
|23 ноября
|22
|30 ноября
|23
|7 декабря
|24
|14 декабря
Почему фанаты не могут дождаться финала
За производство отвечает Bones — студия, которая подарила «Стального алхимика» и «Моб Психо 100». Уже одно это делает проект обязательным к просмотру. Но главное — энергетика истории.
Каждый эпизод «Гачиакута» ощущается как глава манги, ожившая на экране. У Рудо есть и цель, и враги, и целый новый мир внизу, куда сваливают не только мусор, но и человеческие судьбы. Финал ещё далеко, а значит, напряжение будет только расти.
