Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше)

«Анатомия страсти» держится в эфире почти два десятилетия — редкий сериал может похвастаться такой живучестью.

За это время у героев случалось всё: бурные романы, свадьбы, разводы, авиакатастрофы, пожары и даже расстрел в стенах госпиталя. Кажется, что уже ничем не удивить, но именно это шоу снова и снова заставляет зрителей прилипать к экрану.

При этом далеко не каждая серия одинаково цепляет. На IMDb можно легко проследить, какие эпизоды стали настоящими событиями. Высокие рейтинги — это не только эмоции фанатов, но и тысячи голосов, которые превращают оценки в своеобразный барометр: где сценаристы попали в точку, а где прошли мимо.

Особенно интересно, что в топ выбились серии из совершенно разных сезонов — от ранних «классических» до новых, вышедших уже после пятнадцатого. Это доказывает: «Анатомия страсти» не стареет и умеет снова находить болевые точки у зрителей.

Список лучших эпизодов сериала «Анатомия страсти»

Сезон Серия Рейтинг IMDb 6 23 9.7 6 24 9.7 5 24 9.5 15 19 9.5 2 16 9.4 2 17 9.4 2 27 9.3 12 9 9.3 10 24 9.2 5 22 9.1 8 9 9.1 14 7 9.1 2 6 9.0 2 25 9.0 2 26 9.0 3 16 9.0 5 13 9.0 6 6 9.0 8 10 9.0 16 8 9.0

Каждый из этих эпизодов стал отдельным событием, о котором спорили на форумах и писали в прессе. Одни запомнились драмой — смертью любимых героев, другие шокирующими поворотами, третьи — редким ощущением надежды. Вместе они составляют «золотой фонд» «Анатомии страсти», пишет источник.

Если вы хотите пересмотреть сериал или просто вспомнить, почему миллионы зрителей по всему миру не устают возвращаться к врачам из Сиэтла, начните именно с этого списка. Он собран не критиками и не пиарщиками, а простыми зрителями. А значит, каждая из этих серий действительно что-то да значит.

