Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше)

«Анатомия страсти» держится в эфире почти два десятилетия — редкий сериал может похвастаться такой живучестью.
За это время у героев случалось всё: бурные романы, свадьбы, разводы, авиакатастрофы, пожары и даже расстрел в стенах госпиталя. Кажется, что уже ничем не удивить, но именно это шоу снова и снова заставляет зрителей прилипать к экрану.
При этом далеко не каждая серия одинаково цепляет. На IMDb можно легко проследить, какие эпизоды стали настоящими событиями. Высокие рейтинги — это не только эмоции фанатов, но и тысячи голосов, которые превращают оценки в своеобразный барометр: где сценаристы попали в точку, а где прошли мимо.
Особенно интересно, что в топ выбились серии из совершенно разных сезонов — от ранних «классических» до новых, вышедших уже после пятнадцатого. Это доказывает: «Анатомия страсти» не стареет и умеет снова находить болевые точки у зрителей.
Список лучших эпизодов сериала «Анатомия страсти»
|Сезон
|Серия
|Рейтинг IMDb
|6
|23
|9.7
|6
|24
|9.7
|5
|24
|9.5
|15
|19
|9.5
|2
|16
|9.4
|2
|17
|9.4
|2
|27
|9.3
|12
|9
|9.3
|10
|24
|9.2
|5
|22
|9.1
|8
|9
|9.1
|14
|7
|9.1
|2
|6
|9.0
|2
|25
|9.0
|2
|26
|9.0
|3
|16
|9.0
|5
|13
|9.0
|6
|6
|9.0
|8
|10
|9.0
|16
|8
|9.0
Каждый из этих эпизодов стал отдельным событием, о котором спорили на форумах и писали в прессе. Одни запомнились драмой — смертью любимых героев, другие шокирующими поворотами, третьи — редким ощущением надежды. Вместе они составляют «золотой фонд» «Анатомии страсти», пишет источник.
Если вы хотите пересмотреть сериал или просто вспомнить, почему миллионы зрителей по всему миру не устают возвращаться к врачам из Сиэтла, начните именно с этого списка. Он собран не критиками и не пиарщиками, а простыми зрителями. А значит, каждая из этих серий действительно что-то да значит.
