Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50

Во всем мире же эпизод набрал столько просмотров, что и писать страшно.

Есть серия «Маши и Медведя», которую в Китае смотрят чаще, чем в России. Ее включают автоматически, фоном, часто даже не глядя на экран. Она давно стала для китайцев с детьми частью бытового ритуала – такого же механического, как завтрак. И будем честны: она идеально подходит первому приему пищи за день.

Что за серия такая?

Самый популярный эпизод «Маши и Медведя» в Поднебесной – «Маша + овсяная каша» (да, ее перевели именно так). На официальном китайском канале мультфильма она собрала 200 миллионов просмотров, став абсолютным лидером.

На российском канале эта же серия не входит даже в топ-50 по просмотрам (у нее «всего» около 168 млн).

В чем же секрет глобального успеха? Сюжет универсален и понятен без слов: Маша, оставшись одна, варит кашу, которая заполняет весь дом и лес. Это чистая, гиперболическая комедия ситуаций, идеально работающая на визуальном языке.

Как отмечала режиссер Наталья Мальгина, серию часто ставят детям во время еды – она стала ритуалом для миллионов семей по всему миру.

Интересно, что в китайской локализации каша стала «овсяной», что, возможно, добавило ей узнаваемости и «домашности» для местной аудитории.

Топ-5 серий по просмотрам в России и Китае

Китайский канал

Маша + овсяная каша (17) – 200 млн Раз, два, три! Зажги рождественскую гирлянду! (3) – 163 млн День стирки (18) – 128 млн День варенья (6) – 85 млн Приятного аппетита (24) – 68 млн

Российский канал