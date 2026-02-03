Меню
Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50

3 февраля 2026 21:02
Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Во всем мире же эпизод набрал столько просмотров, что и писать страшно.

Есть серия «Маши и Медведя», которую в Китае смотрят чаще, чем в России. Ее включают автоматически, фоном, часто даже не глядя на экран. Она давно стала для китайцев с детьми частью бытового ритуала – такого же механического, как завтрак. И будем честны: она идеально подходит первому приему пищи за день.

Что за серия такая?

Самый популярный эпизод «Маши и Медведя» в Поднебесной – «Маша + овсяная каша» (да, ее перевели именно так). На официальном китайском канале мультфильма она собрала 200 миллионов просмотров, став абсолютным лидером.

На российском канале эта же серия не входит даже в топ-50 по просмотрам (у нее «всего» около 168 млн).

Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

В чем же секрет глобального успеха? Сюжет универсален и понятен без слов: Маша, оставшись одна, варит кашу, которая заполняет весь дом и лес. Это чистая, гиперболическая комедия ситуаций, идеально работающая на визуальном языке.

Как отмечала режиссер Наталья Мальгина, серию часто ставят детям во время еды – она стала ритуалом для миллионов семей по всему миру.

Интересно, что в китайской локализации каша стала «овсяной», что, возможно, добавило ей узнаваемости и «домашности» для местной аудитории.

Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

Топ-5 серий по просмотрам в России и Китае

Китайский канал

  1. Маша + овсяная каша (17) – 200 млн
  2. Раз, два, три! Зажги рождественскую гирлянду! (3) – 163 млн
  3. День стирки (18) – 128 млн
  4. День варенья (6) – 85 млн
  5. Приятного аппетита (24) – 68 млн

Российский канал

  1. Сладкая жизнь (33) – 882 млн
  2. Двое на одного (36) – 580 млн
  3. День варенья (6) – 521 млн
  4. Спи, моя радость, усни! (62) – 458 млн
  5. Дорогая передача (49) – 10 млн
Фото: Кадр из мультсериала «Маша и медведь»
Алексей Плеткин
