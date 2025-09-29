Меню
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо

29 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Андор»

Она хоть и не про космос, но идеи там схожие.

Сериал «Андор» буквально застал зрителей врасплох в 2022 году, будучи совершенно непохожим на другие проекты «Звёздных Войн» на Disney+ по повествованию, тону и стилю. Картина стала очень успешной, и в продолжении авторы уже расширили масштаб сюжета.

Если первый сезон был о том, как Кассиан и другие решили восстать, то в сиквеле показали, во что это им обошлось — а также о том, чего стоило их угнетателям быть инструментами Империи.

Идеи оказались воодушевляющими. Шоу стало призывом к сплочению всего мира. И похожие мотивы зрители нашли в новинке с Леонардо ДиКаприо.

Сюжет фильма «Битва за битвой»

История знакомит зрителей с Бобом Фергюсоном, некогда скромным участником протестного движения в эпоху Рейгана. Его задача в группе активистов была незначительной — отвлекать внимание фейерверками во время дерзких акций

Сердце Боба безраздельно принадлежало харизматичной лидеру группы Перфидии. Именно она, во время нападения на военный объект, сумела подчинить себе агрессивного полковника Локджоу, чтобы использовать его в своих целях.

Спустя шестнадцать лет Боб стал одиноким отцом, воспитывающим одаренную дочь Уиллу. Бывший революционер явно сломлен и живёт прошлым.

Но тихая жизнь рушится в одночасье: Уиллу похищают, вынуждая Боба вновь обратиться к старым товарищам. Для самой девушки этот кризис становится болезненным путешествием к разгадке тайн, окружающих её мать.

Кадр из фильма «Битва за битвой»

Чем похожи «Битва за битвой» и «Андор»

Конечно, никаких «Звездных войн» в этом сюжете не будет: ни космических кораблей, ни бластеров. «Битва за битвой» исследует, как и почему люди восстают против авторитаризма.

Как и второй сезон «Андора», фильм изучает природу сопротивления захватчикам. И даже если отбросить всю политическую подоплеку, то лента все равно произведет то самое ощущение общности и сплоченности: объединившись, люди могут многое — как на Земле, так и в космосе.

Ранее портал «Киноафиша» писал о дальнейшей судьбе Кассиана.

Фото: Кадры из фильма «Битва за битвой» (2025), сериала «Андор»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
