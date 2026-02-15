Меню
Понравился свежий британский сериал, основанный на реальных событиях 2025 года «Взлом»: 7 серий смотрятся на одном дыхании

15 февраля 2026 08:57
Кадр из сериала «Взлом»

Интересно наблюдать за скандалами в медиа-гигантах.

Не знаете, что включить? Британский канал ITV1 выпустил в 2025 году семисерийный драматический триллер «Взлом» (The Hack), основанный на реальных событиях начала 2000-х.

В центре истории — журналист The Guardian Ник Дэвис и бывший старший суперинтендант полиции Дэйв Кук. Их расследования идут параллельно и постепенно сходятся в одной точке — скандале вокруг таблоида News of the World.

Ключевую роль в сериале исполнил Дэвид Теннант, заметно изменивший экранный образ: седина и усталый взгляд работают на правдоподобие.

Телефонные прослушки и закрытие газеты

Сюжет охватывает период с 2002 по 2012 год. Дэвис выясняет, что журналисты News of the World незаконно получали доступ к голосовой почте политиков, знаменитостей и даже жертв терактов.

Публикации приносили тиражи, но стали причиной громкого общественного скандала. В 2011 году издание закрыли после 168 лет работы. Параллельно линия Кука связана с делом частного детектива Дэниела Моргана, убитого в 1987-м. Его убийство до сих пор официально не раскрыто.

Стиль и команда

Режиссер Льюис Арнольд ранее работал над «Дэсом» и «Сроком». В «Взломе» он использует прямые обращения к зрителю, анимацию газетных полос и деление эпизодов на главы. Такой монтаж ускоряет темп и помогает удерживать внимание при большом количестве фактов и имен.

Тон сериала сдержанный: без героизации, но с акцентом на цену журналистских расследований. «Взлом» не превращает реальную историю в экшен, но показывает, как медиа, полиция и политика пересекаются в борьбе за правду.

Фото: Кадр из сериала «Взлом»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
