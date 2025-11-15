«Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала

Публика уверена: любовь к старому герою не победить.

На НТВ появилось новое имя в списке фаворитов зрителей — сериал «Тёмная лошадка». Он попал в топ-250 лучших проектов КиноПоиска с оценкой 8,1 и неожиданно обошёл рейтингом бессменного чемпиона канала «Невского», у которогое 7,9.

Однако, как это нередко бывает, высокая цифра не спасла от бурных споров в комментариях.

Старый герой против новичка

«Невский» — безусловный флагман криминальных драм. Более 60 серий, харизматичные персонажи и узнаваемый стиль сделали его «народным сериалом».

На этом фоне «Тёмная лошадка» выглядит тихим новичком: всего 12 серий, камерный сюжет и немного иронии, непривычной для формата.

Главные герои — двое друзей из детдома, чья юношеская мечта о деньгах и свободе однажды превращается в аферу с последствиями.

Что говорят зрители

Комментариев под постами о сериале — сотни, и большинство звучат эмоционально.

«Понравился! Но не переплюнет он "Невский"! "Невский" — это любовь!» — пишет пользователь Галина Лифанова.

Другие менее восторженные: «Так себе, но до "Невского" ему очень, очень далеко».

Есть и ядовитые оценки:

«Все сериалы однотипные. Такое впечатление, что сценарии пишет одна команда. Один плюс — засыпаю хорошо».

Однако среди критики проскальзывают и тёплые слова.

«"Темная лошадка" очень неплох, понравился, Плетнёв хорош», — отмечает зрительница Светлана Г.

Почему обсуждают

В центре внимания — актёр Павел Плетнёв. Его персонаж Дронов — авантюрист, уставший от собственной ловкости, — стал тем, кто вытягивает историю из привычного «ментовского» русла.

В паре с коллегой Арсением Каверзиным он создал дуэт, в котором соединяются юмор, ностальгия и простая человеческая усталость от жизни.

Пожалуй, именно это сочетание и сделало «Тёмную лошадку» сериалом, который не переплюнул «Невского», но всё же заставил зрителей говорить о себе.

