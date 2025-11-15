Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала

«Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала

15 ноября 2025 08:56
Кадры из сериалов «Темная лошадка», «Невский»

Публика уверена: любовь к старому герою не победить.

На НТВ появилось новое имя в списке фаворитов зрителей — сериал «Тёмная лошадка». Он попал в топ-250 лучших проектов КиноПоиска с оценкой 8,1 и неожиданно обошёл рейтингом бессменного чемпиона канала «Невского», у которогое 7,9.

Однако, как это нередко бывает, высокая цифра не спасла от бурных споров в комментариях.

Старый герой против новичка

«Невский» — безусловный флагман криминальных драм. Более 60 серий, харизматичные персонажи и узнаваемый стиль сделали его «народным сериалом».

На этом фоне «Тёмная лошадка» выглядит тихим новичком: всего 12 серий, камерный сюжет и немного иронии, непривычной для формата.

Главные герои — двое друзей из детдома, чья юношеская мечта о деньгах и свободе однажды превращается в аферу с последствиями.

Кадры из сериала «Темная лошадка»

Что говорят зрители

Комментариев под постами о сериале — сотни, и большинство звучат эмоционально.

«Понравился! Но не переплюнет он "Невский"! "Невский" — это любовь!» — пишет пользователь Галина Лифанова.

Другие менее восторженные: «Так себе, но до "Невского" ему очень, очень далеко».

Есть и ядовитые оценки:

«Все сериалы однотипные. Такое впечатление, что сценарии пишет одна команда. Один плюс — засыпаю хорошо».

Однако среди критики проскальзывают и тёплые слова.

«"Темная лошадка" очень неплох, понравился, Плетнёв хорош», — отмечает зрительница Светлана Г.

Почему обсуждают

В центре внимания — актёр Павел Плетнёв. Его персонаж Дронов — авантюрист, уставший от собственной ловкости, — стал тем, кто вытягивает историю из привычного «ментовского» русла.

В паре с коллегой Арсением Каверзиным он создал дуэт, в котором соединяются юмор, ностальгия и простая человеческая усталость от жизни.

Пожалуй, именно это сочетание и сделало «Тёмную лошадку» сериалом, который не переплюнул «Невского», но всё же заставил зрителей говорить о себе.

Также прочитайте: Придется выбирать, что смотреть первым: НТВ готовит решающий рывок года — 4 новых сериала подряд, которые давно ждали

Фото: Кадры из сериалов «Темная лошадка», «Невский»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уродливые детеныши-гибриды родились — бред да и только!» и это еще не все: вот что в «Шреке» шокирует людей больше любви осла и драконихи «Уродливые детеныши-гибриды родились — бред да и только!» и это еще не все: вот что в «Шреке» шокирует людей больше любви осла и драконихи Читать дальше 16 ноября 2025
Этот сериал Netflix видели многие, но мало кто знает, что он снят по российскому триллеру: вместо майора УВД — офицер из элитного отдела Нью-Джерси Этот сериал Netflix видели многие, но мало кто знает, что он снят по российскому триллеру: вместо майора УВД — офицер из элитного отдела Нью-Джерси Читать дальше 15 ноября 2025
Открытый финал был не зря: капитан Сазонов возвращается в «Художнике 2» — рассказываем, где и когда ждать премьеру Открытый финал был не зря: капитан Сазонов возвращается в «Художнике 2» — рассказываем, где и когда ждать премьеру Читать дальше 15 ноября 2025
«Сначала подумала — что за ерунда, ан нет, не ерунда»: что пишут о сериале «Закрыть гештальт 2» — и почему часть зрителей уже изменила мнение «Сначала подумала — что за ерунда, ан нет, не ерунда»: что пишут о сериале «Закрыть гештальт 2» — и почему часть зрителей уже изменила мнение Читать дальше 15 ноября 2025
«Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото) «Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото) Читать дальше 15 ноября 2025
«И снова перекинулись на 90-е»: режиссер «Тайн следствия» сняла продолжение сериала о выживании в эпоху перемен — зрители в нетерпении «И снова перекинулись на 90-е»: режиссер «Тайн следствия» сняла продолжение сериала о выживании в эпоху перемен — зрители в нетерпении Читать дальше 15 ноября 2025
«Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы «Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы Читать дальше 14 ноября 2025
Рейтинг 7,9, но кое-что смущает: новый сериал НТВ не только не дотягивает до «Невского», но и поразительно похож на «Реализацию» Рейтинг 7,9, но кое-что смущает: новый сериал НТВ не только не дотягивает до «Невского», но и поразительно похож на «Реализацию» Читать дальше 14 ноября 2025
Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Читать дальше 14 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше