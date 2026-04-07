Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись

7 апреля 2026 15:13
Кадр из фильма «Королек моей любви»

Эти картины поразят экшеном.

В прокате идет необычный русский хит с «индийским звучанием» «Королек моей любви». А мы собрали еще несколько классических картин в жанре масала, в котором легко смешиваются и романтика, и экшн, и комедия, и драма. Они помогут глубже погрузить в такие истории.

«Симмба»

Продажный чиновник Симмба привык брать от жизни всё. Такие вещи, как мораль и совесть, для него просто пустые слова. Однако неожиданные обстоятельства вынуждают его пересмотреть свои взгляды и попытаться встать на честный путь.

Кадр из фильма «Симмба»

«Ченнайский экспресс»

Рахул отправляется из Мумбаи в Рамешварам. Его цель — развеять прах дедушки.

Однако путешествие оборачивается чередой неожиданных событий. В дороге герой переживает множество приключений и знакомится с красавицей. Встреча оказывается судьбоносной для обоих, тем более что новая знакомая — дочь местного криминального авторитета.

Кадр из фильма «Ченнайский экспресс»

«Брахмастра, часть 1: Шива»

Ди-джей по имени Шива становится обладателем мистической артефакта. Этот источник наделяет его способностью управлять вселенной, уничтожить её или подчинить себе. Тёмные силы, жаждущие заполучить его, начинают охоту на Шиву.

Кадр из фильма «Брахмастра, часть 1: Шива»
Фото: Кадры из фильмов «Королек моей любви» (2026), «Ченнайский экспресс» (2013), «Симмба» (2018), «Брахмастра, часть 1: Шива» (2022)
Светлана Левкина
