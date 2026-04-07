Понравился «Королек моей любви»? Вот еще 3 классических хита Болливуда в жанре масала — Галустян и Карибидис ими и вдохновлялись

В прокате идет необычный русский хит с «индийским звучанием» «Королек моей любви». А мы собрали еще несколько классических картин в жанре масала, в котором легко смешиваются и романтика, и экшн, и комедия, и драма. Они помогут глубже погрузить в такие истории.

«Симмба»

Продажный чиновник Симмба привык брать от жизни всё. Такие вещи, как мораль и совесть, для него просто пустые слова. Однако неожиданные обстоятельства вынуждают его пересмотреть свои взгляды и попытаться встать на честный путь.

«Ченнайский экспресс»

Рахул отправляется из Мумбаи в Рамешварам. Его цель — развеять прах дедушки.

Однако путешествие оборачивается чередой неожиданных событий. В дороге герой переживает множество приключений и знакомится с красавицей. Встреча оказывается судьбоносной для обоих, тем более что новая знакомая — дочь местного криминального авторитета.

«Брахмастра, часть 1: Шива»

Ди-джей по имени Шива становится обладателем мистической артефакта. Этот источник наделяет его способностью управлять вселенной, уничтожить её или подчинить себе. Тёмные силы, жаждущие заполучить его, начинают охоту на Шиву.