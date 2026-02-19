Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом

Кинолента о деле, которое расследовали почти 20 лет.

Если вам близки сериалы о расследованиях с мрачной атмосферой и вниманием к психологии героев, вроде «Метод» или «Фишер», присмотритесь к французскому проекту «Пропавшие девушки на станции».

Это камерная криминальная драма из шести эпизодов, основанная на реальных событиях.

В центре сюжета — серия исчезновений и убийств в районе вокзала Перпиньяна. С середины 90-х по 2001 год там пропадает подросток и находят тела трех молодых женщин. Для следовательницы Флор Робин это первое крупное дело.

Расследование растягивается почти на два десятилетия и постепенно становится для нее личной одержимостью. Параллельно зритель наблюдает за матерью пропавшей девочки, которая годами отказывается принять худшее.

Режиссер Виржини Совер, работавшая над «Спиралью» и «Багровыми реками», делает ставку на сдержанность. Здесь нет резких поворотов и шоковых сцен. Основу составляют допросы, версии, служебные конфликты и изматывающая рутина следствия. Насилие почти не показывают, но ощущение тревоги держится до финала.

Камилль Раза играет Флор без героизации. Ее персонаж сталкивается не только с преступником, но и с недоверием коллег, бюрократией и давлением среды. Сериал больше о цене многолетнего поиска, чем о разоблачении злодея.

«Пропавшие девушки на станции» не для тех, кто ждет динамики. Это история о времени, памяти и выносливости. И именно этим она цепляет.