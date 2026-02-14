Меню
Понравились «Фишер», «Метод» и «Декстер»? Польская «Изморозь» показывает маньяка без загадок — и держит в напряжении все 7 серий

14 февраля 2026 14:44
Кадр из сериала «Изморозь»

Удивительно, что маньяк выступает в роли безобидного преподавателя.

Любите истории про серийных убийц, где важнее не «кто», а «как поймают»? Тогда польская «Изморозь» может зайти тем же зрителям, что обсуждали «Фишера», «Метод», «Хрустальный» или западного «Декстера».

Польша в последние годы уверенно заходит на территорию мрачных детективов, и этот сериал — ещё одно тому подтверждение.

Убийца без маски

Действие разворачивается в городе Ополе на реке Одра. На берегу находят изуродованное тело молодой девушки, и почерк намекает на ритуальность. Расследование получает инспектор Агнешка Польковска — сильный следователь с явной зависимостью от алкоголя и тяжёлым прошлым.

Почти одновременно в местный университет приезжает преподаватель-религиовед Пётр Вольницкий. Интеллигентный, спокойный, внимательный к студенткам. Зрителю быстро дают понять: перед нами хищник.

Кадр из сериала «Изморозь»

Сериал не играет в угадайку на 7 серий. Имя маньяка известно с начала, интрига строится вокруг его плана и дуэли с Агнешкой. Вольницкий выбирает уязвимых девушек, очаровывает интеллектом и ведёт психологическую игру со следователем, задевая её детскую травму.

Мрачная сказка для взрослых

В истории мелькают мотивы «Синей Бороды», семейные тайны и попытка Агнешки наладить отношения с дочерью. Флешбеки временами перегружают ритм, зато напряжение и ощущение угрозы держатся стабильно. Философии здесь немного, зато хватает саспенса, жёстких сцен и внимательной актёрской игры, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Фото: Кадр из сериала «Изморозь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
