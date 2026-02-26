Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Понравилась «Субстанция»? Сериал 2026 года «Красота» продолжает разговор о смертельной идеальности — крутой боди-хоррор на вечер

Понравилась «Субстанция»? Сериал 2026 года «Красота» продолжает разговор о смертельной идеальности — крутой боди-хоррор на вечер

26 февраля 2026 11:21
Кадр из сериала «Красота»

Если полюбился фильм, то почему бы не начать смотреть более длинную его похожу версию?

Если после «Субстанции» хочется ещё чего-то о теле, вирусе и одержимости внешностью — вот вариант на вечер. Новый сериал FX «Красота» (The Beauty) будто продолжает разговор о том, как далеко человек готов зайти ради идеала. Только теперь вместо экспериментальной сыворотки появится загадочная инфекция.

Проект основан на комиксе Image Comics Джереми Хауна и Джейсона А. Херли. По сюжету мир поражает вирус: заражённые становятся поразительно красивыми. Кожа сияет, фигура без изъянов, лицо — как с обложки. Цена — смерть.

Причём мучительная: жертвы буквально взрываются изнутри. Расследовать происходящее берутся агенты ФБР.

Сходство с «Субстанцией» очевидно: культ молодости, страх старения, превращение тела в объект ужаса. Только если фильм работал через личную трагедию, «Красота» действует шире — это почти сатирический триллер о глянцевом обществе, где совершенство стало новой нормой.

Райан Мерфи делает ставку на визуальный шок и боди-хоррор. В кадре много яркой эстетики, секса, гротеска. В ролях Эван Питерс, Ребекка Холл, Белла Хадид, Эштон Кутчер и Изабелла Росселлини. Сериал не всегда логичен, но эффектен.

Если «Субстанция» показалась слишком серьёзной, «Красота» предложит тот же нерв, но с примесью чёрного юмора и телесного безумия. Первый сезон будет состоять из 11 серий. Новые серии станут выходить каждую среду. Последние две недели – по два эпизода в день.

Фото: Кадр из сериала «Красота»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Рыцарь Семи Королевств» опередил «Первый отдел», «Ландыши» и «Очень странные дела» в февральском топе, но почему? Отвечаем «Рыцарь Семи Королевств» опередил «Первый отдел», «Ландыши» и «Очень странные дела» в февральском топе, но почему? Отвечаем Читать дальше 27 февраля 2026
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Читать дальше 27 февраля 2026
Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: Долгопупс из «Гарри Поттера» уже расследует убийства в новом сериале Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: Долгопупс из «Гарри Поттера» уже расследует убийства в новом сериале Читать дальше 26 февраля 2026
Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов Звезда «Игры престолов» снова в деле: Софи Тернер снялась в криминальном мини-сериале «Ограбление» от Amazon — всего 6 эпизодов Читать дальше 24 февраля 2026
3 мужских сериала с мощными рейтингами: включите вечером — выключите глубокой ночью 3 мужских сериала с мощными рейтингами: включите вечером — выключите глубокой ночью Читать дальше 23 февраля 2026
Если «Уэнсдэй» до сих пор не отпускает: 3 мрачных фэнтези-сериала, которые даже лучше хита Netflix Если «Уэнсдэй» до сих пор не отпускает: 3 мрачных фэнтези-сериала, которые даже лучше хита Netflix Читать дальше 23 февраля 2026
За №3 ухватился даже Netflix: эти 3 новых сериала из Великобритании и Ирландии цепляют с первой минуты За №3 ухватился даже Netflix: эти 3 новых сериала из Великобритании и Ирландии цепляют с первой минуты Читать дальше 23 февраля 2026
Не свежак, зато цепляет сильнее хитов: 2 крутых детектива, которые смотрятся на одном дыхании (уже вышло 3 и 4 сезона целиком) Не свежак, зато цепляет сильнее хитов: 2 крутых детектива, которые смотрятся на одном дыхании (уже вышло 3 и 4 сезона целиком) Читать дальше 23 февраля 2026
16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж 16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше