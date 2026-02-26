Понравилась «Субстанция»? Сериал 2026 года «Красота» продолжает разговор о смертельной идеальности — крутой боди-хоррор на вечер

Если полюбился фильм, то почему бы не начать смотреть более длинную его похожу версию?

Если после «Субстанции» хочется ещё чего-то о теле, вирусе и одержимости внешностью — вот вариант на вечер. Новый сериал FX «Красота» (The Beauty) будто продолжает разговор о том, как далеко человек готов зайти ради идеала. Только теперь вместо экспериментальной сыворотки появится загадочная инфекция.

Проект основан на комиксе Image Comics Джереми Хауна и Джейсона А. Херли. По сюжету мир поражает вирус: заражённые становятся поразительно красивыми. Кожа сияет, фигура без изъянов, лицо — как с обложки. Цена — смерть.

Причём мучительная: жертвы буквально взрываются изнутри. Расследовать происходящее берутся агенты ФБР.

Сходство с «Субстанцией» очевидно: культ молодости, страх старения, превращение тела в объект ужаса. Только если фильм работал через личную трагедию, «Красота» действует шире — это почти сатирический триллер о глянцевом обществе, где совершенство стало новой нормой.

Райан Мерфи делает ставку на визуальный шок и боди-хоррор. В кадре много яркой эстетики, секса, гротеска. В ролях Эван Питерс, Ребекка Холл, Белла Хадид, Эштон Кутчер и Изабелла Росселлини. Сериал не всегда логичен, но эффектен.

Если «Субстанция» показалась слишком серьёзной, «Красота» предложит тот же нерв, но с примесью чёрного юмора и телесного безумия. Первый сезон будет состоять из 11 серий. Новые серии станут выходить каждую среду. Последние две недели – по два эпизода в день.