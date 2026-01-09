«Понимаешь, на что замахнулся?»: Муратова до последнего не хотели брать в «Джентльменов удачи» – советская цензура рвала и метала

Сегодня Раднэру Муратову могло исполниться 97 лет – артисту, без которого «Джентльмены удачи» невозможно представить. Но в начале 70-х его появление в комедии Александра Серого было под большим вопросом. Советская цензура и худсовет метались между «одобрить» и «зарубить», а режиссёр буквально вырывал актёра из-под носа у начальства.

Как Саид стал Али-Бабой

Когда сценарий «Джентльменов удачи» только писали, создатели вдохновились свежим хитом – «Белым солнцем пустыни». В сценарии появился герой вроде Саида – немногословный, загадочный преступник с восточным колоритом.

Играть его должен, конечно, Спартак Мишулин – кто же ещё? Только вот сам Мишулин ответил решительным отказом. Так и начались мучительные пробы.

Просматривали всех – от Владимира Этуша до Ильи Рутберга. Но никого не утверждали. В протоколах худсовета сухо значилось: «Не годится ни один». В то время, когда каждая неделя задержки превращалась в скандал, сверху уже возмущались: «Почему до сих пор не нашли актёра?»

Мкртчян, юбилей и тающий снег

Георгий Данелия предложил Фрунзика Мкртчяна – и вроде бы всё решилось. Но тут вмешалась политика: Армения готовилась к 50-летию республики, а республиканское руководство не собиралось отпускать национального героя в Москву.

Время шло, снег таял, а потому снять сцены с прорубью становилось практически невозможно.

«Наглец» Муратов

Когда уже не знали, кого звать, вспомнили о «том самом наглеце» – Раднэре Муратове. Он когда-то сам предложил себя на роль Али-Бабы, отказавшись от эпизода начальника тюрьмы. Тогда за ослушание актёру грозило наказание, но он выкрутился:

«Я потому отказался, что другую роль для себя вижу».

Начальство возмутилось: «Ты понимаешь, на что замахнулся? Это же под звёзд писали!» – но зарплату не срезали. И как оказалось позже, именно этот «нахал» спас съёмки.

Муратова утвердили в последний момент. Виктория Токарева посоветовала: «Играйте серьёзно, как у Швейцера во “Время, вперёд!”» – и тот сыграл. Так появился Василий Алибабаевич – честный, наивный и, спустя годы, уже легендарный.

