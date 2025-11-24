Помните жуткого ирландца Реммика из «Грешников? Режиссер хита вдохновлялся диснеевским фильмом

В хитовом хорроре «Грешники» вампиры предстают в необычном свете. Под оболочкой классического ужаса скрывается глубокий исторический подтекст, затрагивающий темы эмиграции, музыки и колониальных страхов. Именно поэтому лидером банды кровопийц становится ирландец Реммик.

Его персонаж заманивает жертв сочетанием музыкального обаяния и древнего, почти фольклорного зла. Такой образ был выбран режиссером совершенно осознанно.

Вдохновение для образа Реммика

Режиссер Райан Куглер раскрыл неожиданный источник вдохновения для своего вампира Реммика из «Грешников» — ленту Disney «Ирландский везунчик». По его словам, этот, на первый взгляд, далекий от хоррора фильм, стал ключом к обнаружению любопытных культурных параллелей, в частности, в сфере музыкальных традиций.

Второй важной опорой для режиссера послужило ирландское происхождение самого Брэма Стокера. Создатель «Дракулы» передал своему знаменитому персонажу часть кельтского фольклора, и это Куглер тонко обыграл в новом прочтении вампирской мифологии.

Джек О’Коннелл в фильме «Грешники»

Сюжет «Ирландского везунчика» вращается вокруг спортсмена Кайла, пытающегося вернуть семейную реликвию — счастливую монету — из лап коварного лепрекона. Эта история, сочетающая спорт, фэнтези и ирландский фольклор, стала ключевым источником вдохновения для образа вампира Реммика.

В «Грешниках» он предстает как ирландский иммигрант, привносящий в сюжет музыкальные и танцевальные традиции своей культуры. Райан Куглер особо отметил блестящую игру Джека О’Коннелла, исполнившего эту роль.

Работа актера оказалась настолько убедительной, что теперь он рассматривается как потенциальный претендент на номинацию на «Оскар» в категории лучшей мужской роли второго плана.

