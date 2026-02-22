Меню
Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу

22 февраля 2026 12:48
Кадр из фильма «Морозко»

Девушки должны были пройти испытания.

Знаменитая сцена из сказки «Морозко», где двух сводных сестер увозят в зимний лес и оставляют на лютом холоде, многим запомнилась с детства. Но мало кто задумывался: откуда вообще взялся этот жутковатый эпизод? Оказывается, Александр Роу не просто придумал драматичный поворот.

В основе лежал самый настоящий обряд, который когда-то реально существовал на Руси. Проводили его как раз на Масленицу, и смысл был вовсе не в том, чтобы заморозить девушку насмерть, а в проверке — сможет ли она выдержать испытание, не сломается ли духом.

Обряд в прошлом

Масленица в сознании современного человека — это прежде всего блины, чучело и веселые гулянья. Но для наших предков эта неделя значила куда больше.

За шумными проводами зимы скрывался мощный механизм, отвечающий за главное — выживание рода. В эти дни вовсю чествовали молодоженов, а девушкам на выданье устраивали настоящие смотрины.

Отдельное внимание доставалось тем, кого в деревне называли «засиделками» — девицам, которые по каким-то причинам не вышли замуж вовремя и продолжали жить в отчем доме. К таким применяли особые, скажем так, стимулирующие меры.

В тамбовских масленичных обрядах, например, отмечен особый ритуал. Рано утром девицу, которую никак не удавалось пристроить, тайком увозили в лес и оставляли на пеньке в полном одиночестве. Через какое-то время ее везли обратно в деревню.

Смысл этого действа был не в наказании, а в символическом испытании, после которого судьба, как считалось, должна была круто измениться.

Считалось, что после такого свадьба не за горами. Со временем ритуал утратил жесткость и стал скорее символическим, но суть осталась прежней: пережитое испытание должно было подтолкнуть девушку к переменам.

Кадр из фильма «Морозко»

Обряд в сказке

В фильме Александра Роу мотивы героинь совсем иные, чем в реальных обрядах. Настенька оказывается в зимнем лесу вовсе не ради сватовства — мачеха отправляет падчерицу на верную гибель, надеясь навсегда избавиться от неугодной.

Марфушенька, наоборот, увязывается затем в путь добровольно, движимая жадностью и желанием получить такие же щедрые дары, какие посыпались на сестру.

Но здесь происходит удивительная вещь: сказочный сюжет сворачивает ровно в то же русло, что и старинный народный обычай. В обоих случаях девушка остается одна в лесу, проходит через холод и одиночество, а после испытания либо обретает новую судьбу, либо возвращается ни с чем.

Сказка, конечно, меняет мотивацию персонажей до неузнаваемости, но бережно сохраняет древнюю модель — переход через испытание к награде и браку.

Фото: Кадры из фильма «Морозко» (1964)
Светлана Левкина
