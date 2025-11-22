Меню
Киноафиша Статьи Помните жуткий кошмар из «Верни ее из мертвых»? Авторы рассказали, какая реальная трагедия вдохновила их на хоррор

22 ноября 2025 10:23
Кадр из фильма «Верни её из мертвых»

Утрату они пережили по-настоящему.

Хоррор «Верни её из мертвых» стартовал в мае практически незаметно. При бюджете в 17,5 миллионов долларов его сборы едва превысили 22 миллиона, что сделало проект коммерчески неуспешным.

После выхода в цифре ужастик смогло посмотреть большее количество зрителей. Сейчас на IMDb у ленты рейтинг 7,1, а в рецензиях пользователи отмечают тягостное впечатление от истории. А ведь сюжет авторам подарила реальная кошмарная ситуация.

Сюжет фильма «Верни её из мертвых»

После смерти родителей Энди и его сводная сестра Пайпер переезжают к приемной матери Лоре. Женщина сама пережила потерю — ее дочь погибла, а теперь она взяла на воспитание еще и молчаливого мальчика Оливера.

Вскоре дети начинают замечать в доме необъяснимые вещи. А Лора, кажущаяся заботливой, оказывается одержима пугающими ритуалами воскрешения мертвых.

Кадр из фильма «Верни её из мертвых»

Реальные события в фильме «Верни её из мертвых»

Фильм родился из личной трагедии создателей. Братья Филиппу, уже известные по хоррору «Два, три, демон, приди!», снова обратились к теме утраты.

Импульсом стала смерть маленького племянника режиссера.

«Мы все были в клинике. Я видел, как мать лежит с ним, держит его на руках, вокруг вся семья, потом все ушли, а она осталась, не в силах отпустить», — рассказал Дэнни Филиппу.

Сцена в больнице стала эмоциональным ядром картины. Это история о горе, которое не получается отпустить.

А во время подготовки к съемкам произошла новая трагедия — внезапно умер 23-летний близкий друг семьи. Это событие также глубоко повлияло на атмосферу фильма.

Фото: Кадры из фильма «Верни её из мертвых» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
