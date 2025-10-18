Меню
Помните то странное строение на болоте из «Собаки Баскервилей»? Оно существовало взаправду — и до сих пор стоит в Эстонии

18 октября 2025 18:08
Кадр из сериала «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Подарило фильму тот самый английский холод и туман — прямо в Эстонии.

Если вы смотрели «Собаку Баскервилей» из сериала «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» хоть раз, наверняка помните тот странный домик, где прятался Холмс-Ливанов. Точнее — не домик, а какое-то полуразрушенное сооружение посреди бесконечных болот, куда ни одна живая душа не совалась.

Зачем детективу понадобилось укрываться в этом месте, где даже чай остывает за минуту, и что это было за странное здание на самом деле?

Болото, где рождалась атмосфера

Сцены с легендарной собакой снимались не в туманной Англии, а в куда более доступной Эстонии. В начале 80-х поехать в Британию было почти невозможно, и режиссёр Игорь Масленников решил искать «английскую тоску» в пределах Союза.

Нашёл — под Таллином, в уезде Ляэне-маа, на болоте Куйстлемма. Туман, холод, редкая растительность — и правда можно поверить, что за поворотом вот-вот появится сэр Генри с тростью и Ватсон с револьвером. Но болото было не единственной находкой. Своё убежище Холмс получил буквально из руин.

Кадр из сериала «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Где жил Холмс-Ливанов

«Странное сооружение» на экране — вовсе не декорация, а настоящая заброшенная мельница XIX века неподалёку от посёлка Ристи. Когда съёмочная группа её обнаружила, внутри гулял ветер, камни грозили обвалом, а крыша существовала лишь по воспоминаниям.

Для Масленникова это было идеальное место: мрачное, одинокое, но живое. Именно в таких условиях и должен был скрываться человек, который умеет наблюдать из тени.

Художники лишь немного подчистили пространство, добавили реквизит — и мельница превратилась в логово великого сыщика. Ни света, ни тепла, только кусок хлеба и чистый воротничок — как и завещал сам Холмс.

Кадр из сериала «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Болота, которых хватило на Англию

Пейзажи пришлось «улучшать» вручную: художница Белла Маневич вырезала из картона камни и расставляла их так, чтобы кадр казался плотнее и тревожнее. Снимать с другой стороны болота оказалось невозможно — туда просто не проехать. Группа базировалась у старой дороги из Таллина на Хаапсалу, которая позже превратилась в шоссе, пишет «Хомо люденс».

Ирония в том, что «самое английское болото» оказалось чисто прибалтийским, а жилище Холмса — полуразрушенной мельницей. Но, пожалуй, именно эта смесь правды и условности создала ту самую атмосферу: холод, одиночество и гениальный ум, работающий где-то среди туманов.

Читайте также: Почему Ливанов в «Шерлоке Холмсе» щеголяет в шапочке охотника? Он же не охотник!

Фото: Кадр из сериала «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
