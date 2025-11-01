Меню
Помните те самые ноги хозяйки кота из «Тома и Джерри»? А ведь ее один раз показали полностью — но всего на пару секунд

1 ноября 2025 15:13
Кадр из мультсериала «Том и Джерри»

Многие зрители пропустили этот момент.

Для целого поколения, выросшего на субботних утренних мультфильмах, «Том и Джерри» стали настоящей иконой. Вечная война хитрого мышонка и постоянно проигрывающего кота превратилась в классический сюжет, полный юмора.

Но самый загадочный персонаж сериала до сих пор будоражит умы зрителей. Речь о хозяйке, которая постоянно требовала от Тома выгнать Джерри.

При этом сама она оставалась за кадром — зрители видели лишь ее ноги и слышали грозный голос. На самом деле, один раз ее лицо все же показали на экране.

Кадр из мультсериала «Том и Джерри»

Хозяйка в «Томе и Джерри»

Образ хозяйки в «Томе и Джерри» знаком каждому зрителю — громкие указания, стук тапочек и постоянные требования избавиться от мыши. Однако создатели намеренно скрывали ее лицо, выбирая необычный ракурс. Камера показывала лишь ноги и нижнюю часть фигуры.

Зрители не видели мимики женщины, но прекрасно понимали ее эмоции через интонации, движения и паническую реакцию Тома на каждый ее окрик.

Позже стало известно, что персонаж получил имя «Мамочка-Два-Тапочка». Его прототипом стала героиня фильма «Унесенные ветром» — Мамушка, роль которой принесла актрисе Хэтти Макдэниел историческую победу как первой темнокожей актрисе, удостоенной «Оскара».

Кадр из фильма «Унесенные ветром»

Серия «Кошачья вечеринка»

Поклонники десятилетиями задавались вопросом: когда же им наконец покажут лицо загадочной хозяйки? Создатели мультсериала утолили это любопытство в серии «Кошачья вечеринка» (48 эпизод). Сюжет разворачивается вокруг вечера с картами, на который уходит Мамочка-Два-Тапочка.

Том, пользуясь отсутствием хозяйки, устраивает в доме шумное кошачье сборище. Не выдержав беспорядка, Джерри звонит хозяйке.

Разгневанная женщина мгновенно возвращается домой. Именно в этот момент, на несколько секунд, зрители получают долгожданный ответ — камера показывает ее полностью. Оказывается, это статная дама с пышными формами. А еще нельзя не заметить обилие украшений на ней, пишет автор Дзен-канала «Посмотрим, почитаем?».

Кадр из мультсериала «Том и Джерри»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что аниме по «Тому и Джерри» покажут на YouTube.

Фото: Кадры из мультсериала «Том и Джерри», фильма «Унесенные ветром» (1939)
Светлана Левкина
