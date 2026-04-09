Помните Стрелецкого из «Триггера»? Это не единственная сильная роль Максима Матвеева — назову еще 3

Актер Максим Матвеев немало снимается. Особенно заметной является роль в сериале «Триггер». Однако помимо этого в его фильмографии немало интересных ролей. Я назову вам три.

Влад Вихров в «Мосгазе»

В сериале актер сыграл обаятельного Влада Вихрова, в которого влюбилась Соня Тимофеева. Однако за личиной балагура прятался серийный убийца.

Создатели фильма показывают поиски первого серийного убийцы в СССР, происходившие в Москве во время хрущёвской оттепели.

Дело разворачивалось в 1962 году. Преступника, известного как «Мосгаз», признали первым официальным серийным убийцей в советской истории. Его злодеяния надолго остались в криминальной хронике, а само прозвище использовали, чтобы пугать детей.

Маскируясь под сотрудника Мосгаза, он беспрепятственно попадал в квартиры, выбирал жертв и оцениал состояние хозяев. В результате расследования ему предъявили обвинения в шести убийствах, среди которых четыре — с жертвами несовершеннолетними.

Сергей Трубецкой в «Союзе спасения»

Проект рассказывает о восстании декабристов. Когда Максиму Матвееву предложили роль князя Трубецкого, он сразу увидел шанс показать, что за историей стоят живые люди. Его персонаж — один из руководителей декабристов — не укладывался в простые штампы: благородный офицер с блестящей карьерой, сторонник реформ, но в критический момент, отказавшийся вести солдат на гибель.

На съёмках ему пришлось овладеть аристократическими манерами и военной выправкой — шинель и эполет меняли походку, помогали войти в образ. Самой сложной оказалась работа в холодное время года. Роль требовала сочетания силы и уязвимости: в сцене с Николаем I герой молчал, но в глазах читались страх, гнев и отчаяние. Эта работа принесла Матвееву номинацию на «Золотого орла» и ещё раз показала, что он умеет оживлять исторические персонажи.

Игорь Лебедев в «Weekend»

В другом проекте, чёрно‑белом нуаре Говорухина «Weekend», Матвеев сыграл Игоря Лебедева — человека, который сначала убивает, а потом оказывается запертым в лифте. Режиссёр отказался от проб и сразу включил актёра в работу, что стало для него неожиданностью.

Чтобы передать внутреннее напряжение героя, Максим придумал особую пластику: нервные постукивания по стенкам лифта, прерывистое дыхание, мелкие жесты. После «Weekend» к нему перестали относиться лишь как к «красивому принцу» из сериалов — роль показала другой диапазон его игры.