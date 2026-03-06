Помните спор Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа»? Готовим тот самый салат с яблочком — идеальный рецепт к 8 Марта

Иногда кино дарит не только цитаты, но и рецепты. Вспомните «Служебный роман»: Оленька Рыжова с уверенностью говорит Самохвалову, что в салат обязательно нужно класть яблочко. И в этой фразе — целая эпоха. Споры о том, должен ли быть в «Оливье» этот фрукт, идут до сих пор, но к 8 Марта есть отличный повод проверить версию Рыжовой на практике.
Тот самый «салат с яблочком»
По сути, это классический «Оливье», но с одной небольшой хитростью. Яблоко добавляет свежесть и легкую кислинку, из-за которой привычный вкус становится мягче и интереснее. Именно поэтому многие хозяйки называют такой вариант «салатом из 80-х» — тем самым, который готовили к праздникам и семейным застольям.
А если подать его красиво, можно устроить настоящий кулинарно-кинематографический вечер. Включить «Служебный роман», нарезать ингредиенты кубиками и спорить как когда-то герои фильма, а нужен ли в салате этот самый фрукт.
Ингредиенты
|
Ингредиент
|
Количество
|
Куриное филе
|
1 шт. (около 350 г)
|
Картофель
|
4 клубня
|
Морковь
|
2 шт.
|
Яйца
|
6 шт.
|
Яблоки
|
2 шт.
|
Лимонный сок
|
сок 1/2 лимона
|
Зеленый горошек
|
200 г
|
Майонез
|
200 г
|
Соль, черный перец
|
по вкусу
Как приготовить
Куриное филе отварите до готовности и дайте ему полностью остыть. Картофель и морковь сварите в кожуре, яйца приготовьте вкрутую. Все ингредиенты должны остыть — так салат получится аккуратным.
Картофель, морковь, курицу и яичные белки нарежьте небольшими кубиками. Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте такими же кусочками и сразу сбрызните лимонным соком, чтобы сохранить свежий вкус.
Желтки разотрите с майонезом, посолите и поперчите — получится нежный соус. Смешайте ингредиенты с горошком и заправкой или разложите их сегментами по салатникам, пишет портал «Гастрономъ».
И вот он — тот самый салат с яблочком. Осталось только включить «Служебный роман» и решить, кто же всё-таки был прав — Рыжова или её кулинарные оппоненты.