Помните спор Рыжовой и Самохвалова из «Служебного романа»? Готовим тот самый салат с яблочком — идеальный рецепт к 8 Марта

Иногда кино дарит не только цитаты, но и рецепты. Вспомните «Служебный роман»: Оленька Рыжова с уверенностью говорит Самохвалову, что в салат обязательно нужно класть яблочко. И в этой фразе — целая эпоха. Споры о том, должен ли быть в «Оливье» этот фрукт, идут до сих пор, но к 8 Марта есть отличный повод проверить версию Рыжовой на практике.

Тот самый «салат с яблочком»

По сути, это классический «Оливье», но с одной небольшой хитростью. Яблоко добавляет свежесть и легкую кислинку, из-за которой привычный вкус становится мягче и интереснее. Именно поэтому многие хозяйки называют такой вариант «салатом из 80-х» — тем самым, который готовили к праздникам и семейным застольям.

А если подать его красиво, можно устроить настоящий кулинарно-кинематографический вечер. Включить «Служебный роман», нарезать ингредиенты кубиками и спорить как когда-то герои фильма, а нужен ли в салате этот самый фрукт.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Куриное филе 1 шт. (около 350 г) Картофель 4 клубня Морковь 2 шт. Яйца 6 шт. Яблоки 2 шт. Лимонный сок сок 1/2 лимона Зеленый горошек 200 г Майонез 200 г Соль, черный перец по вкусу

Как приготовить

Куриное филе отварите до готовности и дайте ему полностью остыть. Картофель и морковь сварите в кожуре, яйца приготовьте вкрутую. Все ингредиенты должны остыть — так салат получится аккуратным.

Картофель, морковь, курицу и яичные белки нарежьте небольшими кубиками. Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте такими же кусочками и сразу сбрызните лимонным соком, чтобы сохранить свежий вкус.

Желтки разотрите с майонезом, посолите и поперчите — получится нежный соус. Смешайте ингредиенты с горошком и заправкой или разложите их сегментами по салатникам, пишет портал «Гастрономъ».

И вот он — тот самый салат с яблочком. Осталось только включить «Служебный роман» и решить, кто же всё-таки был прав — Рыжова или её кулинарные оппоненты.