Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните сцену из «Терминатора-2», где Т-1000 догоняет байк на парковке? Там 0 спецэффектов — Роберта Патрика даже просили замедлиться

Помните сцену из «Терминатора-2», где Т-1000 догоняет байк на парковке? Там 0 спецэффектов — Роберта Патрика даже просили замедлиться

20 декабря 2025 12:48
Кадр из фильма «Терминатор-2»

Вот как проходили тренировки актера, чтобы все выглядело правдоподобно.

«Терминатор-2» давно разошелся на цитаты и легенды, но одна сцена до сих пор вызывает споры. Та самая погоня, где Жидкий терминатор мчится за мотоциклом Джона Коннора.

Долгие годы считалось, что без спецэффектов, ускоренной пленки и монтажных трюков тут не обошлось. Слишком уж нереально это выглядело. Но правда оказалась куда неожиданнее.

Оказалось, что в кадре почти нет обмана. Роберт Патрик действительно бежал с такой скоростью, что в одном из дублей догнал мотоцикл и коснулся плеча юного Эдварда Фёрлонга. После этого съемочную группу попросили актера… притормозить. Иначе сцена переставала быть правдоподобной даже для фантастического фильма.

Подготовка без скидок на профессию

К роли Т-1000 Патрик подошел не как актер, а как человек, решивший переделать собственное тело. Алкоголь и любые послабления исчезли сразу.

Его день состоял из нескольких тренировочных блоков: спринтерский бег, силовая работа, боевые искусства и дыхательные практики. Задача была не в массе и не в эффектной мускулатуре, а в выносливости и точности движений.

Кадр из фильма «Терминатор-2»

Три принципа «нечеловеческого» бега

Совместно с Кэмероном Патрик выработал простые, но жесткие правила. Дышать только через нос — закрытый рот убирал любые признаки усталости. Держать неподвижный верх тела — корпус почти не двигался, работали только ноги. И полное отсутствие эмоций — ни мимики, ни напряжения, ни реакции на нагрузку, пишет автор Дзен-канала «Фитнес по-русски».

Почему сцена пугает до сих пор

Т-1000 выглядит страшно не из-за внешности. Он пугает тем, что нарушает привычную механику человеческого движения. Бежит быстро, но спокойно. Догоняет, но не ускоряется внешне. Именно поэтому сцена до сих пор кажется «неправильной» — и именно поэтому она работает даже спустя десятилетия.

Также прочитайте: Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

Фото: Кадр из фильма «Терминатор-2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Аватар 4» нарушит традицию, которая держалась с 2009 года: Сигурни Уивер раскрыла важную деталь сюжета «Аватар 4» нарушит традицию, которая держалась с 2009 года: Сигурни Уивер раскрыла важную деталь сюжета Читать дальше 20 декабря 2025
10 из 10 и лучший фильм 2025 года: посмотрела «Хищника: Планета смерти» и хочу стереть память, чтобы увидеть это еще раз 10 из 10 и лучший фильм 2025 года: посмотрела «Хищника: Планета смерти» и хочу стереть память, чтобы увидеть это еще раз Читать дальше 16 декабря 2025
Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает Читать дальше 21 декабря 2025
Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма Читать дальше 21 декабря 2025
5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри 5 классных идей из фильмов для украшения елки и дома: можно отметить Новый год как Кевин или Гарри Читать дальше 20 декабря 2025
«Приготовьте платки»: Гейтен Матараццо — о смерти героев в финале «Очень странных дел» (1 января 2026 года уже близко) «Приготовьте платки»: Гейтен Матараццо — о смерти героев в финале «Очень странных дел» (1 января 2026 года уже близко) Читать дальше 20 декабря 2025
32 серии и премьера осенью 2026 года: второй сезон «Дуплета» уже снимают — дуэт как Брагин и Шибанов, только в юбках 32 серии и премьера осенью 2026 года: второй сезон «Дуплета» уже снимают — дуэт как Брагин и Шибанов, только в юбках Читать дальше 20 декабря 2025
«Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото) «Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото) Читать дальше 20 декабря 2025
Эти 5 детективов по зубам только зрителям с высоким IQ: такие запутанные, что неясно, где правда, а где — ложь Эти 5 детективов по зубам только зрителям с высоким IQ: такие запутанные, что неясно, где правда, а где — ложь Читать дальше 20 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше