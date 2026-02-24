Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните «рыдательную» серию «Маши и Медведя» с 319 млн просмотрами? Так вот почему Маша все же вернулась после того, как уехала — она вовсе не соскучилась

Помните «рыдательную» серию «Маши и Медведя» с 319 млн просмотрами? Так вот почему Маша все же вернулась после того, как уехала — она вовсе не соскучилась

24 февраля 2026 15:42
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Просто героиня снова попала в передрягу.

В «Маше и Медведе» зрители привыкли к бесконечной веренице весёлых проделок, но серия «До новых встреч!» выбивается из общего ряда. Здесь нет привычных шалостей — вместо этого создатели предложили историю, которая трогает до слёз и детей, и взрослых.

«Очень печально, сердце рвется за мишку», «Не плакать невозможно», — признаются комментаторы на YouTube, где у эпизода 319 млн просмотров.

В финальном, 26-м, эпизоде второго сезона Маша появляется перед зрителями неожиданно повзрослевшей, и вся серия ощущается как настоящее прощание. Вместе с сестрой Дашей она садится на поезд и уезжает от друзей и самого Медведя, оставляя тех, кто успел полюбить её за это время.

Именно поэтому на момент выхода эпизода, в 2015 году, зрители даже опасались, что мультсериал закроют на данной серии. Но этого не случилось.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Первая серия третьего сезона оптимистично называлась «На круги своя». И в ней Маша возвращалась к друзьям, правда не потому что соскучилась. Просто она так вела себя в поезде, что Даша тут же поняла, что ее сестра ни капли не повзрослела. В итоге девочек ссадили с поезда, и помогать пришлось снова Медведю.

Кстати, когда Маша вернулась, то обнаружила, что не все грустили по поводу ее отъезда. Лесные жители зря время не теряли и разбирали все игрушки и веселились во дворе. А свинка Розочка и вовсе заняла комнату хозяйки.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»
Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Читать дальше 22 февраля 2026
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор Читать дальше 22 февраля 2026
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс» Читать дальше 25 февраля 2026
Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ Читать дальше 25 февраля 2026
Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали Читать дальше 25 февраля 2026
Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек Читать дальше 25 февраля 2026
Для Нарочинской она не родня: кто родил Брагину дочку Тамару в «Склифосовском» Для Нарочинской она не родня: кто родил Брагину дочку Тамару в «Склифосовском» Читать дальше 25 февраля 2026
И «Игра престолов», и новый хит HBO «Рыцарь Семи Королевств» ошиблись в главном: мы пересчитали королевства и оказалось, что их не 7 И «Игра престолов», и новый хит HBO «Рыцарь Семи Королевств» ошиблись в главном: мы пересчитали королевства и оказалось, что их не 7 Читать дальше 25 февраля 2026
Сиквел самого кассового аниме в истории придется подождать: когда выйдет продолжение хита «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» Сиквел самого кассового аниме в истории придется подождать: когда выйдет продолжение хита «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше