Помните «рыдательную» серию «Маши и Медведя» с 319 млн просмотрами? Так вот почему Маша все же вернулась после того, как уехала — она вовсе не соскучилась

В «Маше и Медведе» зрители привыкли к бесконечной веренице весёлых проделок, но серия «До новых встреч!» выбивается из общего ряда. Здесь нет привычных шалостей — вместо этого создатели предложили историю, которая трогает до слёз и детей, и взрослых.

«Очень печально, сердце рвется за мишку», «Не плакать невозможно», — признаются комментаторы на YouTube, где у эпизода 319 млн просмотров.

В финальном, 26-м, эпизоде второго сезона Маша появляется перед зрителями неожиданно повзрослевшей, и вся серия ощущается как настоящее прощание. Вместе с сестрой Дашей она садится на поезд и уезжает от друзей и самого Медведя, оставляя тех, кто успел полюбить её за это время.

Именно поэтому на момент выхода эпизода, в 2015 году, зрители даже опасались, что мультсериал закроют на данной серии. Но этого не случилось.

Первая серия третьего сезона оптимистично называлась «На круги своя». И в ней Маша возвращалась к друзьям, правда не потому что соскучилась. Просто она так вела себя в поезде, что Даша тут же поняла, что ее сестра ни капли не повзрослела. В итоге девочек ссадили с поезда, и помогать пришлось снова Медведю.

Кстати, когда Маша вернулась, то обнаружила, что не все грустили по поводу ее отъезда. Лесные жители зря время не теряли и разбирали все игрушки и веселились во дворе. А свинка Розочка и вовсе заняла комнату хозяйки.