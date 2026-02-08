Помните робота Вертера из «Гостьи из будущего»? Этот герой пришел в советский детский фильм из западного кино 18+

Фантастический сериал «Гостья из будущего» появился в середине 80-х и сразу стал настоящей легендой для подростков всей страны. Зрители обожали экранизацию повести Кира Булычёва и вряд ли задумывались, откуда режиссёр Павел Арсенов брал вдохновение для визуальных образов.

Оказалось, что знаменитый робот Вертер имеет весьма интересного двойника. За несколько лет до советского хита в Италии вышел фильм «Война роботов».

Там появился почти идентичный механический персонаж. Правда, в итальянской версии он был далеко не таким мирным и помогал в попытках уничтожить учёных с Земли на чужой планете.

Спустя два года тот же самый робот снова появился в фильме Альфонса Брешии. На этот раз в картине «Зверь из космоса», где было немало откровенных сцен, и механический герой играл в них довольно активную роль.

Павел Арсенов, видимо, был знаком с этими европейскими работами. Но поскольку итальянская «биография» Вертера никак не подходила для детского советского сериала, режиссёр поступил просто. Он позаимствовал узнаваемый внешний вид робота, но предпочёл не афишировать, чем именно тот занимался в своих предыдущих киновоплощениях.