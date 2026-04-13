Помните недалекую Свету из «Счастливы вместе»? Вот как выглядят три дочери актрисы – копии мамы

Актриса Дарья Сагалова с юности мечтала о большой и дружной семье, и эта мечта осуществилась. Она выбрала семью, отложив карьеру на второй план. Для нее муж и дети важнее всего.

Многие зрители знают Дарью по роли Светки Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе». На сегодняшний день ей 40 лет, и она уже далеко не та легкомысленная блондинка из ситкома, а серьезная женщина и мама троих детей. Хотя она продолжает сниматься, сейчас актриса выбирает проекты более тщательно.

С будущим супругом, предпринимателем Константином Масленниковым, Дарья познакомилась благодаря общему знакомому, актеру Алексею Чадову. Изначально их отношения были дружескими, но со временем переросли в романтические. Зимой 2011 года пара сыграла скромную семейную свадьбу.

Уже летом того же года у них родилась первая дочка — Елизавета. В 2015 году в семье появилась вторая доченька Стефания, а в 2019 году — третий ребёнок.

Старшей дочери Лизе уже 14 лет. Она недавно получила свой первый паспорт. Девочка унаследовала от мамы светлые волосы, характерную улыбку и мягкий взгляд. Лиза проявляет творческие способности, увлечена танцами и музыкой, особенно классической. Изначально она училась в обычной школе, но затем Дарья перевела ее в частную.

Младшая Стефания появилась на свет 31 июля 2015 года. Обе девочки растут настоящими красавицами, а старшая напоминает свою маму практически до мелочей. Дарья в одном из интервью делилась, что они с Константином планировали лишь двоих детей. Более того, мысль о многодетной семье сначала пугала. Однако судьба решила иначе. Беременность третьей дочери пара скрывала даже от близких друзей.

Сейчас Милане уже 7 лет, и она растет обаятельной девочкой. Сагалова довольно часто делится семейными фотографиями. К слову, девочки начали знакомиться с публичной жизнью: Дарья, Стефания и Милана вместе ведут кулинарное шоу «Вкусные рисунки. Создай и съешь» на телеканале «Карусель». В каждом выпуске они превращают рисунки, присланные зрителями, в удивительные кулинарные шедевры, обучая детей творить и наслаждаться результатом.