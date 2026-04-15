Помните мальчика Ваню из «Офицеров»? Он дослужился до генерал-лейтенанта — деду в фильме такое не снилось

Фильм «Офицеры» снимался в обстоятельствах, которые трудно назвать обычными. Инициатором создания военной драмы выступил сам министр обороны СССР того периода. Именно его перу принадлежит ставшая крылатой фраза: «Есть такая профессия — Родину защищать».

Огромный вклад в триумф картины внёс юный актёр, сыгравший Ваню Трофимова. В этом образе на экране предстал Андрей Громов, попавший в кинематограф совершенно случайно.

Будущий артист учился во втором классе, когда на пороге его школы появились сотрудники студии в поисках детей для ленты «Приключения жёлтого чемоданчика». Именно с этой работы стартовала кинобиография Громова.

Роль в «Офицерах» принесла мальчику всесоюзную славу. Однако семья оказалась перед непростым выбором: продолжать плотный съёмочный график или всё же сделать ставку на школьное образование. В итоге родители вместе с Андреем решили сосредоточиться на учёбе.

После школы Громов поступил в МГИМО и впоследствии стал кандидатом экономических наук. В 2000-е годы он занимал пост старшего советника в представительстве России при ООН в США.

Сегодня 66-летний дипломат имеет ранг, приравнивающийся к воинскому званию генерал-лейтенанта. Любопытно, что по этому показателю он превзошёл своего деда из фильма «Офицеры»: тот дослужился лишь до генерал-майора.

Примечательно, что Громов никогда не стремился афишировать свою актёрскую юность. О своём участии в культовых лентах он предпочитал умалчивать — даже супруге в первые годы знакомства не рассказывал о съёмках.