Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни

Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни

24 декабря 2025 09:25
Кадр из фильма «Ёлки 2»

Авторы использовали сценку сатирика. 

Семейная комедия «Ёлки» впервые порадовала зрителей ещё в 2010 году и с тех пор стала неотъемлемой частью новогоднего настроения. Каждая новая часть франшизы приносила трогательные и смешные истории со счастливым финалом.

Особое место там занимали два неразлучных друга — лыжник и сноубордист. Они появлялись во всех ранних частях, попадая в самые нелепые ситуации: то катились с лестницы, то отправлялись в армию, то пытались «позаимствовать» главную городскую ёлку.

Оказывается, этот знаменитый дуэт имеет свою историю. Сюжет о весёлых приятелях пришёл в самый первый фильм прямиком из творчества известного сатирика Михаила Задорнова.

В одном из своих номеров юморист рассказывал забавную историю про себя и Леонида Якубовича. Он описал, как его друг решил прокатиться на лыжах в подъезде, въехал прямо в лифт и сбил там женщину.

Кадр из фильма «Ёлки»

Та вывихнула ногу и упала в обморок. Сатирик отвёз её в больницу. А на следующий день, звоня проведать пострадавшую, услышал неожиданный ответ: женщину подлечили и отправили в психбольницу.

«Она ведь на вопрос, что случилось, ответила, что на неё в подъезде на лыжах наехал Якубович, а в больницу её вёз сам Задорнов», — так заканчивалась его миниатюра.

Скорее всего, сатирик приукрасил финал для смеха. Но сам факт катания на лыжах по лестнице, судя по всему, был взят из реальной жизни.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали новогодние «Ёлки 12».

Фото: Кадры из фильмов «Ёлки» (2010), «Ёлки 2» (2011)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новинка проката «Волчок» с Ткачуком уже стала семейной классикой с рейтингом 8,1: «Отсылает во времена Марка Твена» Новинка проката «Волчок» с Ткачуком уже стала семейной классикой с рейтингом 8,1: «Отсылает во времена Марка Твена» Читать дальше 22 декабря 2025
Финал «Чебурашки» дети не поняли, зато взрослые хохотали до слез: создатели спрятали пасхалку почти в титрах Финал «Чебурашки» дети не поняли, зато взрослые хохотали до слез: создатели спрятали пасхалку почти в титрах Читать дальше 21 декабря 2025
Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять Читать дальше 25 декабря 2025
Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор» Джеймс Кэмерон назвал лучший боевик всех времен: и это точно не «Терминатор» Читать дальше 24 декабря 2025
3 детали о жизни в Турции, о которых в «Зимородке» нагло наврали: авторы приукрасили реальность и добавили драмы 3 детали о жизни в Турции, о которых в «Зимородке» нагло наврали: авторы приукрасили реальность и добавили драмы Читать дальше 24 декабря 2025
У этого фильма 8,2 на IMDb и миллион фанатских теорий: а Мартин Скорсезе жалеет, что вообще за него взялся У этого фильма 8,2 на IMDb и миллион фанатских теорий: а Мартин Скорсезе жалеет, что вообще за него взялся Читать дальше 24 декабря 2025
Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты Как «Большая перемена», только со стэндаперами: в новом хите Соболева, Макарова и Соколова посадят за парты Читать дальше 24 декабря 2025
Русские «Одни из нас», но без Паскаля, а с бородатым Шведовым: «Резервация» напугает зрителей до чертиков Русские «Одни из нас», но без Паскаля, а с бородатым Шведовым: «Резервация» напугает зрителей до чертиков Читать дальше 24 декабря 2025
Так вот куда Векна забрал Дерека: новый отрывок из грандиозного финала «Очень странных дел» проливает свет на судьбу героев Так вот куда Векна забрал Дерека: новый отрывок из грандиозного финала «Очень странных дел» проливает свет на судьбу героев Читать дальше 24 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше