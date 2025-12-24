Помните лыжника и сноубордиста из «Ёлок»? Так это Задорнов и Якубович — сюжет взяли из жизни

Семейная комедия «Ёлки» впервые порадовала зрителей ещё в 2010 году и с тех пор стала неотъемлемой частью новогоднего настроения. Каждая новая часть франшизы приносила трогательные и смешные истории со счастливым финалом.

Особое место там занимали два неразлучных друга — лыжник и сноубордист. Они появлялись во всех ранних частях, попадая в самые нелепые ситуации: то катились с лестницы, то отправлялись в армию, то пытались «позаимствовать» главную городскую ёлку.

Оказывается, этот знаменитый дуэт имеет свою историю. Сюжет о весёлых приятелях пришёл в самый первый фильм прямиком из творчества известного сатирика Михаила Задорнова.

В одном из своих номеров юморист рассказывал забавную историю про себя и Леонида Якубовича. Он описал, как его друг решил прокатиться на лыжах в подъезде, въехал прямо в лифт и сбил там женщину.

Та вывихнула ногу и упала в обморок. Сатирик отвёз её в больницу. А на следующий день, звоня проведать пострадавшую, услышал неожиданный ответ: женщину подлечили и отправили в психбольницу.

«Она ведь на вопрос, что случилось, ответила, что на неё в подъезде на лыжах наехал Якубович, а в больницу её вёз сам Задорнов», — так заканчивалась его миниатюра.

Скорее всего, сатирик приукрасил финал для смеха. Но сам факт катания на лыжах по лестнице, судя по всему, был взят из реальной жизни.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали новогодние «Ёлки 12».