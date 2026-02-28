Меню
Помните лучшую сцену «Очень странных дел» с Эдди, играющим на гитаре? А ведь там сняли совсем другого человека

28 февраля 2026 07:00
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Зрители не заметили подмены.

Сцена, где Эдди Мансон выдаёт гитарное соло прямо посреди демонического вторжения в четвёртом сезоне «Очень странных дел», до сих пор заставляет фанатов пересматривать серию снова и снова. Казалось бы, вот она, магия кино: актёр Джозеф Куинн так вжился в образ, что никто и не сомневался — он действительно виртуозно владеет инструментом.

Но правда оказалась прозаичнее: в крупных планах играл совсем другой человек Эйдан Фишер.

Дублер в сцене

Джозеф Куинн и правда владеет гитарой, но в интервью актёр честно признался: подготовка к той самой сцене вымотала его до предела. Для общих планов его навыков вполне хватало, но когда дело доходило до виртуозных пассажей и крупных кадров с бегающими по струнам пальцами, продюсеры решили подстраховаться и пригласили настоящего профи.

Именно благодаря дублёру эпизод получился настолько зрелищным и заставил зрителей поверить, что Эдди Мансон и правда рвёт струны.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Джозеф Куинн в сериале

Готовясь к роли, Джозеф Куинн основательно погрузился в эпоху: переслушал Black Sabbath, чтобы прочувствовать металлический драйв восьмидесятых, и заново проштудировал правила «Dungeons & Dragons». Актёр признавался, что ради образа 18-летнего парня пришлось сесть на строгую диету и перемерить не один длинноволосый парик, пока не нашелся тот самый, идеально попадающий в образ металлиста.

Упорство окупилось: с первых же серий четвёртого сезона Эдди Мансон влюбил в себя зрителей, став не только поставщиком едких шуток, но и настоящим эмоциональным стержнем всей истории. Фанаты до самого финала надеялись, что любимец как‑нибудь выживет и останется в строю, но чуда не случилось.

Светлана Левкина
