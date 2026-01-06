«Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»

«Иван Васильевич меняет профессию» — не просто культовая комедия Леонида Гайдая, а настоящее кинонаследие, где каждая сцена давно разобрана на цитаты. Но магия фильма — не только в блестящих шутках и игре актёров, а ещё и в локациях, которые создавали атмосферу одновременно XVI века и советской Москвы. Многие из этих мест сохранились и сегодня, а некоторые стали настоящими туристическими точками.

Дом Шурика на Новокузнецкой

Фасад дома Шурика, Бунши и Милославского снимали на Новокузнецкой улице, 13 в Москве. Его ломаная конструктивистская архитектура дала дому прозвища «гармошка» и «пьяный дом». Интерьеры квартиры и подъездов воссоздали на «Мосфильме», потому что внутри здания банально не хватало места для оборудования. Даже телефонная будка у входа — реквизит, установленный специально для съёмок.

Лепота с высоты сталинской высотки

Знаменитая реплика Ивана Грозного «Лепота!» прозвучала вовсе не с дома Шурика. Сцену снимали с балкона сталинской высотки на Новом Арбате. Камера захватила Москву-реку, Кутузовский проспект, «дом-книжку» и гостиницу «Украина». Именно этот вид делает момент незабываемым, а следом звучит ещё одна легендарная фраза: «Оставь меня, старушка, я в печали».

Ростовский кремль — Москва XVI века

Белокаменный Ростовский кремль сыграл роль Московского Кремля. Здесь снимали сцену с дьяком Феофаном, принимающим гостей из будущего за нечистую силу, и погоню с легендарным «прыжком» со стены. Высота настоящей стены всего 2,5 метра — Гайдай выбрал самый безопасный участок, хотя на экране всё выглядит куда масштабнее.

Магазины «Радиотовары» и «Свет»

Помните сцену, где Шурик отчаянно ищет транзисторы для машины времени? Снимали в настоящих московских магазинах «Радиотовары» и «Свет», которые находились рядом друг с другом. Сегодня их уже нет, но внимательные фанаты до сих пор узнают знакомые детали в архитектуре и витринах.

Гагры… которых нет

По сюжету Якин и Зиночка улетают в солнечные Гагры, но на самом деле эпизоды снимались в Ялте. На одном из пирсов звучит песня «Звенит январская вьюга…», а сегодня здесь стоит памятник герою Михаила Пуговкина в характерной позе — нога на ногу, взгляд в сторону.

Топ-5 локаций съёмок фильма

Локация Что снимали Сегодня Новокузнецкая, 13, Москва Фасад «дома Шурика» Здание сохранилось, интерьеры — на «Мосфильме» Ростовский кремль «Московский Кремль», сцены погони и войны Доступен для посещения Сталинская высотка, Новый Арбат, Москва Балкон с «Лепотой» Панорама Москвы открывается до сих пор Магазины «Радиотовары» и «Свет», Москва Сцены поиска транзисторов Сейчас в зданиях другие магазины Пирс в Ялте «Гагры», песня «Звенит январская вьюга…» Здесь установлен памятник Якину

«Иван Васильевич меняет профессию» не стареет и продолжает жить в этих местах. Если пройтись по локациям фильма, создаётся ощущение, что герои только что разошлись, а машина времени Шурика вот-вот заработает снова.

