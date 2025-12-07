Помните культовую сцену с Воландом из «Мастера и Маргариты»? Там засветились десятки реальных «знаменитостей» — разобрали самых опасных из них

Сцена бала у Воланда — это, без преувеличения, визитная карточка всего романа «Мастер и Маргарита». Она стала самой знаменитой, самой цитируемой и самой ожидаемой точкой не только в книге, но и во всех её экранизациях.

А ведь на балу Воланда были реальные упомянуты реальные исторические деятели, настоящие «знаменитости» своей эпохи.

Господин Жак с супругой. За этим образом скрывается реальный человек — Жак Кёр, влиятельный советник короля Карла XV века. Это был неординарный деятель: он наладил городское управление, основал биржу и даже провёл водопровод в Монпелье, за что в итоге получил дворянский титул. Казалось бы, герой своего времени — за что же ему оказать честь быть на столь мрачном приёме?

Оказывается, за дела совсем не благовидные. Исторический Жак Кёр активно промышлял фальшивомонетничеством и, по слухам, причастен к отравлению королевской фаворитки.

Госпожа Тофана. Она была представительницей целой династии отравителей. Именно Тофания ди Адамо, жившая в XVII веке, превзошла всех. Она усовершенствовала рецепт ядовитой «воды», ставила эксперименты на живых людях и наладила целый бизнес, продавая своё зелье женщинам, желавшим избавиться от неверных мужей.

В итоге её «деятельность» унесла жизни около шестисот человек, а её имя навсегда стало нарицательным.

Малюта Скуратов. В эпоху Ивана Грозного он возглавлял опричников и лично участвовал в пытках и казнях, оставив в истории кровавый и беспощадный след.

Гай Цезарь Калигула. Император, чьё имя стало синонимом безумия и жестокости. За свою короткую жизнь, всего 28 лет, он успел совершить столько беззаконий, что даже видавшие виды римляне не выдержали и устроили против него заговор.

Его правление превратилось в сплошной парад грехов: от патологической жестокости и невероятного самолюбования до откровенного безумия, шокировавшего современников.

Иоганн Вольфганг фон Гете. Автор предстал на балу в скромном звании «директора театра и доктора прав». Возникает вопрос: чем же провинился этот поэт, учёный и государственный деятель, чтобы оказаться в столь сомнительной компании?

Ответ кроется в его главном творении — трагедии «Фауст». Именно там он не просто упомянул, а буквально увековечил и возвысил образ Мефистофеля, сделав его одним из самых харизматичных и сложных персонажей мировой литературы.

Зоя Денисовна Пельц. За этим псевдонимом скрывалась Адель Адольфовна Тростянская, чья история в 1924 году прогремела на весь Петроград. Её салон, позиционировавшийся как дом высокой моды, на самом деле был настоящим притоном, а сама хозяйка предстала перед судом.

