Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните Кэт, с которой Данила в фильме «Брат» зависал по клубам? Она снималась беременной — и Балабанов об этом не знал

Помните Кэт, с которой Данила в фильме «Брат» зависал по клубам? Она снималась беременной — и Балабанов об этом не знал

7 октября 2025 09:25
Кадр из фильма «Брат»

Куда сейчас делась актриса и чем она занимается?

Помните Кэт из фильма «Брат»? Ту самую, с которой Данила Багров зависал по тусовкам и ел пирожки в «Макдоналдсе». Легкомысленная, дерзкая, с потухшими глазами человека, который просто плывёт по жизни. Но актриса Мария Жукова, сыгравшая её, была совсем другой — умной, закрытой и, как оказалось, сильной.

«Ты почему не на занятиях?»

Мария училась в ЛГИТМиК, где её однокурсником был Константин Хабенский. Он случайно встретил её во время съёмок и спросил: «Ты почему не на занятиях?» — а она улыбнулась: «Снимаюсь». Ради «Брата» она действительно прогуляла пары — и попала в историю.

Беременная Кэт

Мало кто знает, но во время съёмок Жукова была беременна. На площадку она приносила одежду из дома, а сцена в «Макдоналдсе» оказалась куда менее гламурной, чем кажется — актриса обожглась горячим кофе. «Тогда я просто жила. Без расчёта, без позы. Просто играла, как чувствовала», — вспоминала она позже.

После фильма — тишина

Всего у Жуковой восемь ролей в кино. Последняя — в сериале «Троцкий» в 2017 году. Она не гналась за славой, не пыталась стать «иконой нулевых». Когда её спросили, что бы она подарила Алексею Балабанову, она ответила коротко: «Тельняшку. Он их очень любил».

Сейчас ей 52 года. Артистка не гонится за славой, а занимается организацией праздников и издает журнал «ДеИллюзионист».

Мария Жукова, кажется, навсегда осталась той самой Кэт — неразгаданной, немного потерянной, но живой. И, может быть, именно в этом секрет: все мы в «Брате» ищем не героев, а тех, кто просто честно проживает кадр.

анее портал «Киноафиша» писал, что стало с темнокожей девушкой Данилы из «Брата-2».

Фото: Кадр из фильма «Брат»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Стреляет как терминатор, думает как чайник»: в Сети назвали самые нелепые моменты из культового «Робокопа» «Стреляет как терминатор, думает как чайник»: в Сети назвали самые нелепые моменты из культового «Робокопа» Читать дальше 7 октября 2025
Русский ответ «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи: в «Левше» вместо Дауни-младшего — Колокольников с механической рукой Русский ответ «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи: в «Левше» вместо Дауни-младшего — Колокольников с механической рукой Читать дальше 7 октября 2025
Российский ответ Голливуду: режиссер «Глухаря» взялся за «Телохранителя», где вместо поп-дивы — бывшая топ-модель Российский ответ Голливуду: режиссер «Глухаря» взялся за «Телохранителя», где вместо поп-дивы — бывшая топ-модель Читать дальше 7 октября 2025
Калюжный до армии мог и не дожить: звезда «Первого на Олимпе» рассказал, какие съемки чуть не стали для него последними Калюжный до армии мог и не дожить: звезда «Первого на Олимпе» рассказал, какие съемки чуть не стали для него последними Читать дальше 7 октября 2025
Паламарчук «раскачался» ради роли и уехал в Сибирь: где снимали 2 сезон «Ронина» Паламарчук «раскачался» ради роли и уехал в Сибирь: где снимали 2 сезон «Ронина» Читать дальше 7 октября 2025
444 миллиона и ни одной сцены с эффектами: этот российский фильм легко обошел «Дракулу» и «Зверопоезд», став №1 в прокате 444 миллиона и ни одной сцены с эффектами: этот российский фильм легко обошел «Дракулу» и «Зверопоезд», став №1 в прокате Читать дальше 7 октября 2025
Финал покажут еще до ноября: график выхода второго сезона сериала «Ронин» — первая серия уже сегодня Финал покажут еще до ноября: график выхода второго сезона сериала «Ронин» — первая серия уже сегодня Читать дальше 6 октября 2025
Сколько-сколько?? Сарик Андреасян рассказал, как много фильмов уже посмотрел и взорвал этим соцсети Сколько-сколько?? Сарик Андреасян рассказал, как много фильмов уже посмотрел и взорвал этим соцсети Читать дальше 6 октября 2025
Жуткие шрамы и следы ожогов: почему Петров так гордится ролью бомжа в «Камбэке» Жуткие шрамы и следы ожогов: почему Петров так гордится ролью бомжа в «Камбэке» Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше