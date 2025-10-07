Помните Кэт, с которой Данила в фильме «Брат» зависал по клубам? Она снималась беременной — и Балабанов об этом не знал

Куда сейчас делась актриса и чем она занимается?

Помните Кэт из фильма «Брат»? Ту самую, с которой Данила Багров зависал по тусовкам и ел пирожки в «Макдоналдсе». Легкомысленная, дерзкая, с потухшими глазами человека, который просто плывёт по жизни. Но актриса Мария Жукова, сыгравшая её, была совсем другой — умной, закрытой и, как оказалось, сильной.

«Ты почему не на занятиях?»

Мария училась в ЛГИТМиК, где её однокурсником был Константин Хабенский. Он случайно встретил её во время съёмок и спросил: «Ты почему не на занятиях?» — а она улыбнулась: «Снимаюсь». Ради «Брата» она действительно прогуляла пары — и попала в историю.

Беременная Кэт

Мало кто знает, но во время съёмок Жукова была беременна. На площадку она приносила одежду из дома, а сцена в «Макдоналдсе» оказалась куда менее гламурной, чем кажется — актриса обожглась горячим кофе. «Тогда я просто жила. Без расчёта, без позы. Просто играла, как чувствовала», — вспоминала она позже.

После фильма — тишина

Всего у Жуковой восемь ролей в кино. Последняя — в сериале «Троцкий» в 2017 году. Она не гналась за славой, не пыталась стать «иконой нулевых». Когда её спросили, что бы она подарила Алексею Балабанову, она ответила коротко: «Тельняшку. Он их очень любил».

Сейчас ей 52 года. Артистка не гонится за славой, а занимается организацией праздников и издает журнал «ДеИллюзионист».

Мария Жукова, кажется, навсегда осталась той самой Кэт — неразгаданной, немного потерянной, но живой. И, может быть, именно в этом секрет: все мы в «Брате» ищем не героев, а тех, кто просто честно проживает кадр.

анее портал «Киноафиша» писал, что стало с темнокожей девушкой Данилы из «Брата-2».