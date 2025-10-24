Меню
Киноафиша Статьи Помните, как Гоша в «Москва слезам не верит» говорил Александре, что получает больше Катерины? Она тогда усмехнулась зря — поясняем

24 октября 2025 07:00
Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)

Возлюбленный главной героини был квалифицированным мастером, а они даже сейчас в большой цене.

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1980) давно стал символом эпохи. Его пересматривают не только ради чувств, но и ради деталей, в которых отражается советская жизнь конца 70-х.

Один из таких нюансов — фраза Гоши, сказанная при знакомстве с дочкой Катерины, когда речь зашла о его заработке.

Александра дерзко спросила нового знакомого, много ли тот получает. На что Гоша смело ответил: «Да уж как-нибудь побольше твоей матери».

Девушка усмехнулась и было открыла рот, чтобы возразить, но мать дала знак молчать.И зря — квалифицированный слесарь в советское время реально мог быть весьма зажиточным товарищем.

Екатерина Тихомирова — женщина, добившаяся невозможного

К моменту встречи с Гошей Катерина уже несколько месяцев руководит химическим комбинатом, где работает более двух тысяч человек.

Как пишет автор дзен-канала Лавка старьевщика, директор такого уровня могла получать около 400 рублей в месяц плюс премии и надбавки, что весьма недурно для того времени.

В её жизни уровень благополучия очевиден: двухкомнатная квартира в новом доме, импортная мебель, магнитофон «Grundig» — роскошь, доступная единицам.

У Екатерины даже собственная машина ВАЗ-2103, стоившая в те годы почти 8 тысяч рублей — больше годового дохода обычного инженера.

Гоша: шестой разряд и работа «на сторону»

Георгий Иванович — слесарь высшего, шестого разряда, трудящийся в научно-исследовательском институте. Формально его оклад мог составлять 250–300 рублей.

Да, он живёт аскетично в коммуналке, но не исключено, что это просто образ его жизни, либо последствие развода. Ведь мужчина мог просто оставить всё бывшей супруге.

Н смом деле Гоша вряд ли бедствует. Он работает с профессурой, наверняка, подрабатывает у знакомых, чинит сантехнику и берётся за «левые» заказы.

Такие мастера в СССР могли зарабатывать до 600–700 рублей в месяц, а иногда и выше — благодаря «калыму».

Так что заявление Гоши о том, что он зарабатывает больше, чем директор комбината, не было хвастовством: в реальности это было вполне вероятным.

Также прочитайте: Деталь, которую никто не замечал в «Месте встречи»: зачем Копчёный носил на пиджаке значки и ручки

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
