Помните Иванушку из «Морозко»? Как звезда сказки попал в тюрьму, потерял всё и оказался в психоневрологическом пансионате

В 1964 году на экраны вышла сказка Александра Роу «Морозко» — и сразу стала культовой.
Советская «новогодняя классика» навсегда подарила зрителям Иванушку, сыгранного молодым и обаятельным Эдуардом Изотовым.
Казалось, после такого успеха артиста ждало великое будущее. Но этого не случилось — Эдуард Изотов однажды совршил роковую ошибку, после которой вся его жизнь пошла под откос.
Ранний взлёт и любовь
Эдуард Изотов родился в 1936 году в белорусской деревне и ещё в детстве мечтал о сцене. После поступления во ВГИК влюбился в актрису Ингу Будкевич, с которой прожил 24 года.
В шестидесятые он стал одним из самых востребованных молодых актёров, снявшись в фильмах «В степной тиши», «За рекой», «26 бакинских комиссаров» и «Мимино». Но именно роль Иванушки в «Морозко» принесла ему всенародную любовь.
Роковая ошибка
В начале восьмидесятых личная жизнь актёра рушится. Брак с Ингой распался, а в жизни Эдуарда появилась Ирина Ладыженская, редактор программы «Фитиль».
Ради строительства дачи пара решилась на опасный шаг — незаконный тогда обмен валюты. В 1983 году Изотова задержали с поличным.
Суд приговорил актёра к трём годам лишения свободы. Для мягкого и доброго человека, любимца публики, это стало ударом, после которого он уже не оправился.
Инсульты и забвение
Вернувшись из тюрьмы, Изотов пытался вернуться в профессию, но значимых ролей ему уже не давали.
К тому же тюрьма подорвала его здоровье: начиная с конца восьмидесятых актёр перенёс несколько инсультов.
К середине девяностых ему становилось всё хуже: он забывал тексты, лица друзей, имена коллег.
Последние годы жизни Эдуард провёл в психоневрологическом пансионате, фактически утратив возможность говорить и двигаться.
Прощание без репортажей
8 марта 2003 года Эдуарда Изотова не стало. Без громких прощаний, без телетрансляций — ушёл актёр, который подарил миллионам зрителей светлое чувство праздника.
Сегодня о нём вспоминают лишь те, кто каждый Новый год включает «Морозко» и снова видит того самого наивного, доброго Иванушку.
Источник: дзен-канал Ретрогеймер (Дитя 90-х)
