Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните Иванушку из «Морозко»? Как звезда сказки попал в тюрьму, потерял всё и оказался в психоневрологическом пансионате

Помните Иванушку из «Морозко»? Как звезда сказки попал в тюрьму, потерял всё и оказался в психоневрологическом пансионате

17 сентября 2025 07:00
Кадр из фильма «Морозко»(1964)

История Эдуарда Изотова — актёра, которого судьба сломала беспощадно.

В 1964 году на экраны вышла сказка Александра Роу «Морозко» — и сразу стала культовой.

Советская «новогодняя классика» навсегда подарила зрителям Иванушку, сыгранного молодым и обаятельным Эдуардом Изотовым.

Казалось, после такого успеха артиста ждало великое будущее. Но этого не случилось — Эдуард Изотов однажды совршил роковую ошибку, после которой вся его жизнь пошла под откос.

Ранний взлёт и любовь

Эдуард Изотов родился в 1936 году в белорусской деревне и ещё в детстве мечтал о сцене. После поступления во ВГИК влюбился в актрису Ингу Будкевич, с которой прожил 24 года.

В шестидесятые он стал одним из самых востребованных молодых актёров, снявшись в фильмах «В степной тиши», «За рекой», «26 бакинских комиссаров» и «Мимино». Но именно роль Иванушки в «Морозко» принесла ему всенародную любовь.

Роковая ошибка

В начале восьмидесятых личная жизнь актёра рушится. Брак с Ингой распался, а в жизни Эдуарда появилась Ирина Ладыженская, редактор программы «Фитиль».

Ради строительства дачи пара решилась на опасный шаг — незаконный тогда обмен валюты. В 1983 году Изотова задержали с поличным.

Суд приговорил актёра к трём годам лишения свободы. Для мягкого и доброго человека, любимца публики, это стало ударом, после которого он уже не оправился.

"Арбатский мотив" (1990)

Инсульты и забвение

Вернувшись из тюрьмы, Изотов пытался вернуться в профессию, но значимых ролей ему уже не давали.

К тому же тюрьма подорвала его здоровье: начиная с конца восьмидесятых актёр перенёс несколько инсультов.

К середине девяностых ему становилось всё хуже: он забывал тексты, лица друзей, имена коллег.

Последние годы жизни Эдуард провёл в психоневрологическом пансионате, фактически утратив возможность говорить и двигаться.

Прощание без репортажей

8 марта 2003 года Эдуарда Изотова не стало. Без громких прощаний, без телетрансляций — ушёл актёр, который подарил миллионам зрителей светлое чувство праздника.

Сегодня о нём вспоминают лишь те, кто каждый Новый год включает «Морозко» и снова видит того самого наивного, доброго Иванушку.

Источник: дзен-канал Ретрогеймер (Дитя 90-х)

Также прочитайте: Что скрыли от зрителей ГДР: сцены из «17 мгновений весны», которые безжалостно вырезали — в СССР они казались нормальными

Фото: Кадр из фильма "Морозко" (1964), "Арбатский мотив" (1990)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Читать дальше 26 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше