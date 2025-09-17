Помните Иванушку из «Морозко»? Как звезда сказки попал в тюрьму, потерял всё и оказался в психоневрологическом пансионате

В 1964 году на экраны вышла сказка Александра Роу «Морозко» — и сразу стала культовой.

Советская «новогодняя классика» навсегда подарила зрителям Иванушку, сыгранного молодым и обаятельным Эдуардом Изотовым.

Казалось, после такого успеха артиста ждало великое будущее. Но этого не случилось — Эдуард Изотов однажды совршил роковую ошибку, после которой вся его жизнь пошла под откос.

Ранний взлёт и любовь

Эдуард Изотов родился в 1936 году в белорусской деревне и ещё в детстве мечтал о сцене. После поступления во ВГИК влюбился в актрису Ингу Будкевич, с которой прожил 24 года.

В шестидесятые он стал одним из самых востребованных молодых актёров, снявшись в фильмах «В степной тиши», «За рекой», «26 бакинских комиссаров» и «Мимино». Но именно роль Иванушки в «Морозко» принесла ему всенародную любовь.

Роковая ошибка

В начале восьмидесятых личная жизнь актёра рушится. Брак с Ингой распался, а в жизни Эдуарда появилась Ирина Ладыженская, редактор программы «Фитиль».

Ради строительства дачи пара решилась на опасный шаг — незаконный тогда обмен валюты. В 1983 году Изотова задержали с поличным.

Суд приговорил актёра к трём годам лишения свободы. Для мягкого и доброго человека, любимца публики, это стало ударом, после которого он уже не оправился.

Инсульты и забвение

Вернувшись из тюрьмы, Изотов пытался вернуться в профессию, но значимых ролей ему уже не давали.

К тому же тюрьма подорвала его здоровье: начиная с конца восьмидесятых актёр перенёс несколько инсультов.

К середине девяностых ему становилось всё хуже: он забывал тексты, лица друзей, имена коллег.

Последние годы жизни Эдуард провёл в психоневрологическом пансионате, фактически утратив возможность говорить и двигаться.

Прощание без репортажей

8 марта 2003 года Эдуарда Изотова не стало. Без громких прощаний, без телетрансляций — ушёл актёр, который подарил миллионам зрителей светлое чувство праздника.

Сегодня о нём вспоминают лишь те, кто каждый Новый год включает «Морозко» и снова видит того самого наивного, доброго Иванушку.

Источник: дзен-канал Ретрогеймер (Дитя 90-х)

