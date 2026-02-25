Меню
Помните «Элен и ребята»? Про них до сих пор снимают сериал — уже 966 серий про бабушек и дедушек

25 февраля 2026 11:50
Кадр из сериала «Элен и ребята»

Герои сильно изменились по сюжету.

Для многих россиян, чья юность пришлась на девяностые, сериал «Элен и ребята» стал настоящим окном в другую жизнь — красивую, беззаботную и очень далёкую от реальности. Зрители с упоением следили за тем, как симпатичные французские студенты играют в группе, влюбляются, ссорятся и мирятся под зажигательные песни.

Казалось, эти ребята навсегда останутся молодыми и счастливыми. Но время не щадит никого, даже любимых героев.

Оказалось, что во Франции история Элен и её друзей получила неожиданное продолжение, и теперь они совсем не похожи на тех беззаботных юнцов. В новых сериях персонажи столкнулись с проблемами среднего возраста, и некоторые повороты сюжета заставляют зрителей откровенно удивляться.

Продолжение сериала

Когда оригинальный сериал «Элен и ребята» закрыли в середине девяностых, создатели вовсе не собирались расставаться с полюбившимися героями. Сначала они придумали спин‑офф «Чудо любви», а спустя пару лет запустили ещё один — «Каникулы любви», который благополучно дотянул до 2007 года.

Однако на этом история не закончилась. Уже через три года французские зрители увидели новый сериал под названием «Тайны любви», где их ждали всё те же знакомые лица из девяностых. Вот только жизнь персонажей теперь была далека от беззаботной юности, и лёгкая комедийная драма превратилась в историю о совсем других, взрослых проблемах.

Сюжет сериала «Тайны любви»

В новом сериале судьбы любимых героев повернулись самым неожиданным образом. Элен вышла за влиятельного бизнесмена, вместе они усыновили двух подростков из Эфиопии, но брак вскоре распался.

Потом она всё же обрела счастье с Николя — их свадьбу сыграли аж в трёхсотой серии. Правда, тихой семейной жизни не получилось: муж то и дело изменял, а потом выяснилось, что у него уже есть двое внебрачных взрослых детей. Сама Элен родила сына Нильса.

Кадр из сериала «Тайны любви»

Даже другие персонажи не отставали: сын Лали в пятнадцать лет закрутил роман с одноклассницей, и вскоре у пары появился малыш, которого взялась растить бабушка.

А главный ловелас Жозе внезапно обнаружил, что у него уже взрослый сын, а потом и вовсе стал дедушкой, но при этом умудрился обзавестись ещё тремя детьми от разных женщин.

Сериал идет до сих пор на французском ТВ и насчитывает уже 966 серий.

«Столько наворотили, что и смотреть не хочется», «Обрюзгшие плейбои и морщинистые соблазнительницы», «Плоская и предсказуемая ерунда. И смешно, и грустно», «Был нормальный молодежный сериал, а стал типичное «мыло» в духе Санта-Барбары», — пишут комментаторы в Сети.

Фото: Кадры из сериалов «Тайны любви», «Элен и ребята»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
