Помните дом из «Очень странных дел», в подвале которого прятали Одиннадцать? Он достался фанатам сериала, а Netflix даже сделал им скидку

Раньше эти люди жили по соседству со съемками.

«Очень странные дела» — это идеальное сочетание ностальгии по 80-м и современных сюжетных твистов. С самого начала сериал погружает зрителей в загадочный городок Хоукинс, где странные события становятся частью повседневности.

В центре сюжета — компания подростков, сталкивающихся со сверхъестественными явлениями. Их дружба и смелые поступки переплетаются с научными экспериментами и загадочными мирами, такими как Изнанка.

Среди узнаваемых локаций сериала есть дом семьи Уиллеров. И у поклонников сериала появился шанс там поселиться.

Дом семьи Уиллеров

Дом семьи Уиллеров стал настоящим символом сериала. Это двухэтажное здание в пригороде Атланты, построенное в 60-е, но сохранившее дух 80-х.

Внутри всё дышит ностальгией: розовые столешницы на кухне, цветочные обои и уютная гостиная с камином. Особую атмосферу создаёт столовая с яркими обоями и деревянными панелями.

Но самым культовым местом стал подвал — именно здесь герои играли в игры и прятали Одиннадцать. Интересно, что многие интерьерные сцены снимали не в самом доме, а на специальной площадке в Атланте.

Покупка дома

Netflix выставил дом Уиллеров на продажу после завершения съёмок. Изначально его оценили в 350 тысяч долларов, но в ходе торгов цена поднялась до 365 тысяч.

Новыми владельцами стали двое преданных поклонников сериала, живших по соседству. Они часто проезжали мимо этого дома, а однажды даже участвовали в массовке. Сделку заключили за месяц до премьеры финального сезона — стриминговый сервис выбрал именно этих покупателей после их трогательного письма с признаниями в любви сериалу.

Кстати, сам Netflix приобрёл этот дом в 2021 году за 425 тысяч долларов. Таким образом продали здание куда дешевле.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали «Очень странные дела».