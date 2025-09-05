Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните дерзких пассажиров из той самой сцены в трамвае «Брата»? Их судьбы сложились неожиданно

Помните дерзких пассажиров из той самой сцены в трамвае «Брата»? Их судьбы сложились неожиданно

5 сентября 2025 07:58
Кадр из фильма «Брат»

Один стал лауреатом в Лондоне, другой живёт в забвении.

Сцена в трамвае из фильма «Брат» — короткая, резкая, но врезавшаяся в память на десятилетия. Балабанов снял её так, что кажется, будто перед нами настоящие пассажиры из суровых 90-х, а не актёры.

Грубая реплика героя Сергея Бодрова, напряжение в салоне и взгляды людей создают атмосферу времени. Но кто были эти лица в кадре? И как сложились их судьбы после культового фильма, который давно называют документом эпохи?

Игорь Ламба — пассажир, который молчал

Один из тех, кто попал в кадр, — Игорь Ламба. Сегодня зрители помнят его как «молчуна из трамвая», но биография артиста куда объёмнее. Ламба — мим, хореограф, педагог и постановщик сценического движения. В 80-е он учился в школе-студии при «Лицедеях», позже окончил Санкт-Петербургский университет культуры и искусств, став профессионалом с академической базой.

Кадр из фильма «Брат»

Ламба выступал на международных фестивалях, преподавал, работал клоуном и создавал авторские спектакли. В 2000-е присоединился к театру «Мимигранты», а в последние годы сотрудничает с пластическим театром Егора Клопенко. Их «Божественная комедия» получила гран-при в Лондоне. И всё же большинство зрителей продолжает помнить его лишь как пассажира из «Брата».

Артур Арутюнян — пассажир, который не выдержал

Второй заметный пассажир трамвая — Артур Арутюнян, тот самый, кто вступил в конфликт с Данилой Багровым. Родился в 1957 году, окончил Ереванский театральный институт, снимался в «Гении» с Абдуловым и Смоктуновским, потом часто играл ролей «южных парней» в криминальных драмах. «Брат» закрепил за ним этот образ, но подарил бессмертие на плёнке, пишет «Горожанин о кино».

Сегодня судьба актёра сложилась непросто. Он давно не снимается, живёт в Петербурге, здоровье уже не позволяет выходить на сцену. По печальной иронии, Арутюнян даже не получает пенсию — не смог доказать стаж работы в театрах Еревана и Петербурга.

Читайте также: Куда смотрел Балабанов? Ляпы с машинами в «Брате 2», которые раньше никто не замечал

Фото: Кадр из фильма «Брат»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Читать дальше 26 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше