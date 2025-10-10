Помните часы, которые Илья подарил Тосе в «Девчатах»? Узнали, сколько они стоили тогда и сейчас (спойлер — много!)

Теперь за них дают как за подержанную иномарку.

В фильме «Девчата» всё просто и по-настоящему. Золотые часы, что Илья Ковригин дарит Тосе Кислицыной, — не просто украшение. Это его признание в любви, сделанное на последние деньги.

Сцена длится всего минуту, но в ней — целая эпоха, где подарок ценился не по цене, а по чувствам.

«Гони двадцатку, Ксан Ксаныч!»

Действие фильма происходит в 1961 году — в разгар денежной реформы. Старые рубли обменяли на новые, и средняя зарплата в СССР составляла около 80 рублей. Но в сибирском леспромхозе, где работал Илья, могли получать и все 150–200.

Когда друзья решают помочь ему купить часы для Тоси, они собирают «по десятке, кто сколько может» — примерно 150 рублей. Для сравнения: это больше месячного заработка рабочего.

«Заря» — подарок с характером

Часы, что Илья надевает на запястье Тоси, — женская «Заря» с золотым браслетом типа «краб». Такие выпускал Пензенский часовой завод, 583-я проба золота, вес — около 13–15 граммов. Модель считалась роскошью: элегантная, изящная, с лёгким звоном при движении руки.

Неудивительно, что Тося сначала сияет, как девчонка, а потом с гордостью возвращает подарок — любовь у неё дороже золота, пишет автор Дзен-канала «Лавка старьевщика».

«Сколько стоят сейчас»

Спустя шестьдесят лет эти часы стали предметом коллекционерской ностальгии. На «Авито» золотые «Зари» с родным браслетом продаются примерно за 70 тысяч рублей. По цене лома золота это около 50 тысяч, но настоящие ценители платят за историю — за то, что такие часы могли бы блестеть на руке самой Тоси.

И пусть Илья в фильме разбил их о землю — сама любовь, подаренная вместе с ними, оказалась куда прочнее золота.

