Помните сцену с Баранами в «Зверополисе»? Оказывается, это отсылка к популярному сериалу – ее поймут только взрослые

В мировом прокате «Зверополис 2» рвет все невозможные рекорды. Это было ожидаемо — ведь первая часть тоже признана легендарной.

И не только из-за ярких героев и интересного сюжета. Это оценили, в первую очередь, дети. А взрослым понравились юмор и многочисленные пасхалки в кадре. Была даже отсылка на культовый сериал «Во все тяжкие».

Бараны

В «Зверополисе» есть забавное камео, отсылающее к культовому сериалу «Во все тяжкие». В одном из вагончиков можно заметить барана, который «химичит» с синими цветами, что является прямой аллюзией на знаменитое вещество Хайзенберга — Уолтера Уайта.

Чтобы отсылка была ещё очевиднее, создатели одели персонажа в жёлтый защитный костюм и дали ему противогаз — почти точную копию костюма Уолтера. А его напарник и вовсе выглядит как анимационная версия Джесси Пинкмана. Да и сам вагон, в котором они работают, стилизован под тот самый легендарный фургон из сериала.

Другие отсылки в «Зверополисе»

«Зверополис» полон и других остроумных кинонамёков. Например, момент, где Джуди срывает униформу и бросается в погоню, — это прямая отсылка к знаменитым перевоплощениям Супермена и Человека-паука.

Сам город с его футуристическими уровнями напоминает пейзажи из классической диснеевской «Земли будущего». А в районе Тундратаун внимательный зритель может заметить двух слоних, одетых точь-в-точь как Эльза и Анна из «Холодного сердца».

Даже кульминационная погоня имеет свой прототип. Сцена, где герои спасаются от разъярённой чёрной пантеры, отсылает к старому диснеевскому мультфильму «Тарзан», где медведь Балу точно так же защищает малыша от нападения леопарда.

