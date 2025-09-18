Помните авторитета Мадамского-Пальчика из «Ликвидации»? Рассказываем, где сейчас актер Виктор Тереля и чем занимается

Меню
18 сентября 2025 12:19
Кадр из сериала «Ликвидация»

Ему сейчас 62 года и он еще ого-го!

В «Ликвидация» персонаж с прозвищем Мадамский-Пальчик запомнился зрителям не только гротескной внешностью, но и той самой одесской харизмой, от которой одновременно веет и опасностью, и юмором.

Играл его актёр Виктор Тереля — человек с интересной биографией, для которого путь на экран оказался совсем не прямым.

От Карпат до театральной сцены

Виктор Тереля родился 8 июля 1963 года в селе Новоселица у подножия Карпатских гор. Детство было непростым: после развода родителей мальчику пришлось рано брать на себя взрослые обязанности — косить сено, ухаживать за скотиной, помогать по хозяйству. Но в свободные минуты он всегда тянулся к книгам и любил выступать в самодеятельности сельского клуба.

Сначала Виктор попробовал поступить на факультет кукольников, но учёба не задалась, и он отправился в армию. Вернувшись, судьбоносно встретил Олега Табакова, который посоветовал парню идти в театральный институт. Так у Терели появилось сразу два диплома: актёрский в ЛГИТМиКе и режиссёрский в ГИТИСе.

Кадр из сериала «Ликвидация»

Роли и экранные образы

До «Ликвидации» зрители знали его как барона Лекса Саппоро в сериале «Кармелита». Забавно, что костюмы для роли ему приходилось приносить из собственного гардероба — настолько скромным был бюджет картины. В «Ликвидации» Тереля раскрылся по-новому: Мадамский-Пальчик оказался яркой фигурой в галерее одесских авторитетов, и зрители полюбили именно эту смесь внешней комичности и внутренней угрозы.

Личная жизнь

Вне сцены у актёра — спокойное и гармоничное существование. Жена Людмила — доктор наук, преподаёт в университете. Дочь Анастасия решила продолжить семейную традицию и учится актёрскому мастерству.

Сам Виктор Иванович до сих пор выходит на сцену, а свободные часы предпочитает проводить в лесу с корзинкой — страсть к грибам у него не меньше, чем к хорошим ролям.

Так образ Мадамского-Пальчика подарил Тереле настоящую зрительскую славу, но за его харизмой стоит целая жизнь, прожитая между деревней, театром и большим экраном.

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
