«Поменяйте одежду Семенову, везде в одном и том же»: фанаты бурно обсуждают новые кадры 8 сезона «Невского» (фото)

20 декабря 2025 14:44
Антон Васильев

Кстати, зрители считают, что отснято уже 19 эпизодов.

Кинокомпания «Триикс Медиа» опубликовала свежие кадры со съемок восьмого сезона «Невского», и этого хватило, чтобы обсуждение мгновенно ожило.

На фотографиях Паша Семёнов снова в деле — и, судя по реакции зрителей, приходит на помощь в момент, который явно будет иметь последствия.

Кадры, которые запускают разговор

Сами снимки не раскрывают сюжет, но фанаты сразу начали читать между строк. Одни пишут: «Я уж по подписи и первой фотке подумала, что Паша пришел на помощь Фоме и помог прижать Рыбакова». Другие осторожно надеются: «Ну если только как вариант — из-за Фомы».

Обсуждают не только сюжет

Реакция получилась разной — от иронии до раздражения. Кто-то подмечает возраст героев: «Лёшенька-то как подустал… возраст, возраст». В ответ звучит совсем другая интонация: «Паша не стареет, он просто взрослеет».

Отдельной темой неожиданно стала одежда Семёнова. «Поменяйте одежду Семёнову, везде в одном и том же», — шутят зрители. И тут же парируют: «В другой одежде он будет непривычен» и «Браво костюмеру, хранит вещи героев от сезона к сезону».

Эмоции — через край

Не обошлось и без резких реплик. «Я надеялась, что этого козла завалят в новом сезоне, а его ещё и Паша спасает», — пишут в комментариях. На что тут же следует сдержанный ответ: «Мы не знаем контекста, возможно, он методами выручает Фому».

Когда спорят всерьез

Обсуждение быстро ушло глубже — к теориям. Зрители вспоминают генералов из прошлых сезонов, спорят о личности главного антагониста Мясницкого и уверяют: «Он живуч. Прямо как Кащей».

И, пожалуй, самая эмоциональная реплика звучит так: «Какая же неблагодарная профессия — артист… Люди рискуют, проживают судьбы героев, а в ответ читают оскорбления».

Несколько кадров снова сделала главное: вернули ощущение живого сериала, где зритель не просто смотрит, а спорит, защищает и ждет. А значит, восьмой сезон уже работает — еще до премьеры.

Ранее мы писали: На НТВ в 2025 году покажут не только заезженные хиты: вот 6 новых и шикарных сериалов, которые стоит смотреть.

Фото: Фото: «Триикс Медиа», Людмила Арсентьева
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
