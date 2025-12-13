«Полярный», «Зверобой» и «Склиф»: чем жила аудитория PREMIER на этой неделе — зрители выбрали свой ТОП-10 с 8 по 13 декабря 2025

Есть и старенькие сериалы, которые полюбились россиянам.

На PREMIER подвели итоги недели — платформа показала, что именно зрители выбирали чаще всего. В топе ожидаемо оказались проверенные хиты, новые сезоны и проекты «на фоне», которые включают вечером без лишних сомнений.

Лидеры недели

Первое место уверенно занял сериал «Полярный». История о северном городе и его суровых нравах продолжает удерживать внимание аудитории — стабильный интерес без резких скачков, но с хорошей лояльностью. На втором месте — «Зверобой», мрачная криминальная драма, которую активно догоняют после выхода новых эпизодов.

Сериалы для вечернего просмотра

Третью строчку заняло шоу «Звезды под капельницей», которое смотрят не ради интриги, а ради процесса. Четвертыми стали «Приличные люди», а пятое место досталось реалити «Большие девочки. Дочки-матери» — формат, который стабильно собирает семейную аудиторию.

Женская драма и реальность

На шестой позиции — сериал «Сеструха», дальше — «Реальные пацаны», которые снова возвращаются в чарты за счет пересмотров. Восьмое место занял медицинский сериал «Склиф», традиционно усиливающий позиции в холодный сезон.

Финал десятки

Девятое место у мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве», а замыкает десятку «Подслушано в Рыбинске» — криминальная история, которую зрители смотрят без спешки, но до конца.

