«Полярный» зря пообещал остановиться на 5 сезоне: уже начались съемки 6-го — и вот что ждет зрителей

Пока одни проекты торжественно прощаются со зрителем, «Полярный» делает ровно противоположное — аккуратно разворачивается и идёт на шестой сезон. Хотя ещё недавно создатели уверяли, что пятая глава станет финальной, рейтинги, как это часто бывает, убедили всех передумать. Съёмки уже стартовали, и сериал явно не собирается тихо уходить в северную ночь.

Перезагрузка с новым центром

Шестой сезон снимают в Кировской и Мурманской областях — география остаётся фирменной, холодной и узнаваемой. В кадр возвращается весь привычный ансамбль: Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Иван Охлобыстин, Ян Цапник и другие. Режиссёрское кресло занял Авет Оганесян, а сценарий писали Александр Балдин, Антон Звездин и Андрей Агеев.

Но главный фокус смещается. Если раньше мотором истории был Витя Мясник, то теперь авторы осторожно передают эстафету его старшему сыну Максу. И это, пожалуй, самый рискованный — и самый любопытный — ход сезона.

Семейная развилка

По сюжету у Вити всё неожиданно стабилизируется: парк «Царь горы» выходит на самоокупаемость, туристы едут, гостиницы забиты. И именно в этот момент судьба подбрасывает классическую дилемму — младший сын героя получает шанс учиться в «Сириусе» в Сочи.

Перед Мясником встаёт выбор без привычных полутонов: остаться хозяином Полярного или уехать ради будущего ребёнка. Витя решает рискнуть и передаёт город на попечение Макса. И вот здесь, судя по всему, начнётся настоящее веселье — потому что удержать Полярный в порядке удавалось далеко не каждому.

Юмор, экшен и новая катастрофа

Создатели обещают 12 новых серий, больше юмористического экшена и «глобальную катастрофу», которая встряхнёт весь город. Премьера намечена на 2026 год, точную дату пока держат в секрете. Но уже ясно: вместо финального аккорда зрителей ждёт полноценная перезагрузка — с новым центром тяжести и попыткой доказать, что у этой северной истории всё ещё есть топливо.