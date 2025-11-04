Полувеликан, полулегенда: фанаты нашли 4 доказательства, что Хагрид — сильнее, чем сам Волдеморт

Меню
4 ноября 2025 23:17
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Он спас Гарри, но скрывал нечто большее.

Хагрид — один из самых любимых персонажей вселенной Дж. К. Роулинг. Добродушный великан, хранитель ключей Хогвартса, первый, кто открыл Гарри дверь в магический мир.

Он смешной, неуклюжий, преданный и, кажется, не способен на зло. Но фанаты уверены: Хагрид не так прост, как кажется. Его боится даже сам Волдеморт и есть 5 теорий, почему.

1. Хагрид — автор легенды о шраме Гарри

Почти весь волшебный мир знал о шраме «мальчика, который выжил» ещё до того, как Гарри приехал в Хогвартс. Но кто рассказал? Сириус был арестован, Дамблдор и МакГонагалл молчали.

Остаётся Хагрид — любитель рассказов после кружки эля. Он мог сам создать миф, описывая ту ночь и шрам младенца как знак победы над Тьмой.

2. Волдеморт действительно его боялся

Звучит дико, но логично. Великаны почти неуязвимы для заклинаний и обладают чудовищной силой. Если бы Хагрид закончил обучение, стал бы полноценным магом-полувеликаном — Дамблдор получил бы союзника, с которым не справился бы ни один Пожиратель Смерти.

Реддл понимал это и потому подставил Хагрида, обвинив в открытии Тайной комнаты, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

3. Дамблдор починил его палочку

Палочку Хагрида сломали, но не забрали. Фанаты считают, что Дамблдор восстановил её с помощью Бузинной палочки и спрятал в зонтике. Иначе как объяснить, что Хагрид свободно колдует — управляет лодками, создаёт огонь, превращает людей?

4. Дамблдор продолжал учить его

После исключения Хагрид явно владел магией лучше третьекурсника. Возможно, Дамблдор обучал его тайно — ночами, в запретных залах, чтобы дать шанс невиновному. Это объясняет, почему Хагрид так предан директору: тот не просто спас его, а дал ему вторую жизнь.

Хагрид всегда казался добрым великаном, но за этой простотой скрывается сила, о которой не принято говорить. Может быть, именно поэтому даже Волдеморт не рискнул тронуть его напрямую. А вы что думаете?

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
