Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей

Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей

23 сентября 2025 22:00
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Фанаты рассуждают о смешении рас.

Любовь, способная преодолеть вековую вражду эльфов и людей, — одна из ключевых тем у Джона Толкина. Пары вроде Арагорна и Арвен или их легендарных предков Берена и Лутиэн становились символом надежды для всего Средиземья. Их потомков называли полуэльфами.

Интересно, что мир Толкина в целом допускал смешение рас, порождая и полуорков. Но был один народ, чьи сердечные тайны оставались неприступными, как их крепости, — гномы.

Именно поэтому роман между гномом Кили и эльфийкой Тауриэль в фильме «Хоббит» — чистая выдумка режиссера Питера Джексона. У Толкина о таких парах не было ни слова, да и сама отважная Тауриэль — персонаж, созданный для экранизации.

Гномы во «Властелине колец»

Пока эльфы и люди Средиземья веками складывали свою общую историю, гномы предпочитали держаться особняком. Если первые две расы постоянно пересекались — сначала в древнем Белерианде, потом в союзе с нуменорцами, а в Третью Эпоху в Ривенделле или восстановленном Итилиэне, — то гномы были настоящими затворниками.

Их царства были не просто городами, а неприступными крепостями, надежно спрятанными в глубинах гор на окраинах мира. Гномы ценили свои каменные чертоги превыше солнечного света и общения с соседями.

Они появлялись на поверхности в основном для торговых дел, а после снова уходили в свои подземные владения. Поэтому у них попросту не было ни времени, ни особого желания завязывать тесные связи, а уж тем более романтические, с кем-то кроме себя самих.

Кадр из фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»

Происхождение гномов

Но даже если бы у гнома и эльфийки возникли чувства, природа воспротивилась бы этому союзу. Гномы — творение кузнеца Аулэ, и их сущность настолько уникальна, что не сочетается с другими расами биологически.

Культура тоже мешала: вековая вражда с эльфами не располагала к романтике. С людьми отношения складывались получше, но и там мешали взаимные подозрения. В итоге считается, что гномы так и остались замкнутой расой без смешанных браков.

Истерлинги

Хотя Толкин никогда прямо не писал о полугномах, фанаты все же нашли любопытную зацепку. В описании армии истерлингов, осаждавших Гондор, мелькают воины низкого роста, широкоплечие и с бородами, «как у гномов».

Это породило гипотезу: а не являются ли эти загадочные воины результатом смешения рас? Логика в этом есть, поскольку многие кланы гномов обитали как раз на восточных землях.

А учитывая, что Толкин намеренно оставил большую часть карты Средиземья тайной, полугномы вполне могли оставаться «засекреченными» жителями этих неописанных территорий, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Братство кольца» (2001), «Хоббит: Битва пяти воинств» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше