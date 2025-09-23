Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей

Любовь, способная преодолеть вековую вражду эльфов и людей, — одна из ключевых тем у Джона Толкина. Пары вроде Арагорна и Арвен или их легендарных предков Берена и Лутиэн становились символом надежды для всего Средиземья. Их потомков называли полуэльфами.

Интересно, что мир Толкина в целом допускал смешение рас, порождая и полуорков. Но был один народ, чьи сердечные тайны оставались неприступными, как их крепости, — гномы.

Именно поэтому роман между гномом Кили и эльфийкой Тауриэль в фильме «Хоббит» — чистая выдумка режиссера Питера Джексона. У Толкина о таких парах не было ни слова, да и сама отважная Тауриэль — персонаж, созданный для экранизации.

Гномы во «Властелине колец»

Пока эльфы и люди Средиземья веками складывали свою общую историю, гномы предпочитали держаться особняком. Если первые две расы постоянно пересекались — сначала в древнем Белерианде, потом в союзе с нуменорцами, а в Третью Эпоху в Ривенделле или восстановленном Итилиэне, — то гномы были настоящими затворниками.

Их царства были не просто городами, а неприступными крепостями, надежно спрятанными в глубинах гор на окраинах мира. Гномы ценили свои каменные чертоги превыше солнечного света и общения с соседями.

Они появлялись на поверхности в основном для торговых дел, а после снова уходили в свои подземные владения. Поэтому у них попросту не было ни времени, ни особого желания завязывать тесные связи, а уж тем более романтические, с кем-то кроме себя самих.

Происхождение гномов

Но даже если бы у гнома и эльфийки возникли чувства, природа воспротивилась бы этому союзу. Гномы — творение кузнеца Аулэ, и их сущность настолько уникальна, что не сочетается с другими расами биологически.

Культура тоже мешала: вековая вражда с эльфами не располагала к романтике. С людьми отношения складывались получше, но и там мешали взаимные подозрения. В итоге считается, что гномы так и остались замкнутой расой без смешанных браков.

Истерлинги

Хотя Толкин никогда прямо не писал о полугномах, фанаты все же нашли любопытную зацепку. В описании армии истерлингов, осаждавших Гондор, мелькают воины низкого роста, широкоплечие и с бородами, «как у гномов».

Это породило гипотезу: а не являются ли эти загадочные воины результатом смешения рас? Логика в этом есть, поскольку многие кланы гномов обитали как раз на восточных землях.

А учитывая, что Толкин намеренно оставил большую часть карты Средиземья тайной, полугномы вполне могли оставаться «засекреченными» жителями этих неописанных территорий, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

