Получится шедевр в духе «Настоящего детектива» или «Ганнибалла»: 2 культовых аниме, которые заслуживают экранизации в Голливуде

19 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Монстр», «Монолог фармацевта»

Режиссерам стоит обратить на них внимание.

Пока в Голливуде осторожно присматриваются к японской анимации, некоторые проекты буквально сами просятся на большой экран. Не из-за громких имен или хайпа — а потому что их драматургия уже работает в формате живых актёров, без риска превратиться в карикатуру. Мы выбрали два, которые могли бы выстрелить так же мощно, как «Викинги» или «Настоящая сталь», и при этом сохранить дух оригинала.

«Монолог фармацевта» — интриги, яд и идеальный исторический роман

Эта история не нуждается ни в демонах, ни в безумной CGI-машине: всё держится на характерах и придворных интригах. Маомао — редкий тип героини, которую хочется смотреть в любом формате: умная, язвительная, упрямая, но всегда на шаг впереди. Её отношения с Цзиньши — не сахарный роман, а тонкая игра статусов и намёков, которую легко перенести в формат исторической драмы.

Дворцовый мир, где за одним неверным шагом может стоять яд, а улыбка наложницы — политическое оружие, давно просится на экраны. Достаточно точного кастинга и хорошего исторического консультанта — и у Голливуда получится свой изящный «Цветы войны», только с женской оптикой и азиатской атмосферой.

«Монстр» — триллер, который опасно реалистичен

Урасава написал историю, которая уже сделана под формат премиального сериала. «Монстр» не требует анимационной выразительности — это мрачный европейский нуар о цене морального выбора. Доктор Тэнма, спасший ребёнка-психопата, затем гоняющийся за ним по Восточной Европе, — персонаж уровня «Настоящего детектива» или «Ганнибала».

Локации — обычные больницы, панельные дома, старые улицы Праги и Дюссельдорфа. Конфликт — чистая этика, без магии и компьютерных монстров. Всё держится на актёрской игре и на напряжении, которое не отпускает ни на минуту. Неудивительно, что дель Торо однажды уже пытался адаптировать «Монстра» — потому что это редкое аниме, где реализм важнее эффектов, а холодное дыхание злодея чувствуется лучше, чем в половине голливудских триллеров.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Монстр», «Монолог фармацевта»
Анастасия Луковникова
