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Получил корону только в 120 лет: что известно о сыне Арагорна и Арвен — Толкин выдал лишь крупицы информации

18 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Наследнику двух родов выпала нелегкая задача.

Сын Арагорна Эльдарион не сражался с орками и не скитался по дорогам Средиземья, как его знаменитый отец. Но именно ему выпала задача сохранить мир, который во «Властелине колец» был установлен такой высокой ценой.

Наследник великого короля

После событий «Властелина колец» Арагорн не просто занял трон Гондора, а фактически возродил могущество людей. Он объединил королевства, укрепил старые союзы и восстановил земли, потерянные в прежние эпохи.

Его старший сын Эльдарион с детства рос наследником огромной державы. В отличие от отца, который долгие годы провел в походах и странствиях, будущий король получил блестящее образование и готовился к власти с ранних лет.

Почему Эльдарион отличался от Арагорна

Хотя в жилах Эльдариона текла кровь эльфов и дунэдайн, по законам Средиземья он считался человеком. Однако наследие предков заметно продлило его молодость. Даже в зрелом возрасте он выглядел гораздо моложе своих лет.

Если Арагорн стал легендой благодаря подвигам и войнам, то Эльдарион вошел в историю как правитель-миротворец. Когда отец добровольно передал ему корону, наследнику было уже 120 лет, но он находился в расцвете сил и обладал огромным политическим опытом.

Что известно о его правлении

Кадр из фильма «Властелин колец»

О времени правления Эльдариона Толкин рассказал совсем немного. Известно лишь, что он продолжил курс Арагорна, сохранил могущество Объединенного королевства и оставил после себя наследников, положив начало новой династии правителей.

Любопытно, что писатель задумывался о продолжении истории. В черновиках повести «Новая Тень» действие должно было происходить именно при Эльдарионе. Там королю предстояло столкнуться не с армиями орков, а с куда более опасной угрозой — внутренним заговором и постепенным возвращением тьмы в человеческие сердца.

Герой другой эпохи

В этом и заключается главное отличие сына отца, передает дзен-канал «Джедай из Шира». Арагорн жил во времена великих битв и легендарных свершений. Эльдариону же выпало управлять миром после победы.

И хотя его история не так подробно описана Толкином, именно от него зависело, сможет ли Средиземье сохранить наследие героев «Властелина колец» на многие поколения вперед.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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