Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает

На экранах стартовал второй сезон «Лихих» — сериала о непростом времени 1990-х. Как оказалось, все трудности того периода создатель картины Юрий Быков еще хорошо помнит.

Его жизнь тогда сложно было назвать легкой: до популярности было ее очень далеко, зато до голода и проблем с бандитами — рукой подать.

Юрий Быков о голоде 90-х

Режиссер Юрий Быков в подкасте «Джентльмены предпочитают» откровенно рассказал о 90-х. Он назвал то время периодом резких контрастов и настоящих социальных потрясений.

Он привел яркий пример из детства: как-то раз они с матерью смотрели юмористическую передачу «Городок», где шутили про котлеты «не дока, а тока хлеб». Его мама горько рассмеялась — потому что их семья и правда всю неделю питалась в основном хлебом.

«Я хорошо помню, что такое щи без мяса...» — поделился режиссер.

Эти личные воспоминания легли в основу атмосферы его сериала «Лихие».

Юрий Быков о криминале 90-х

По словам режиссера, 90-е годы были эпохой, где главными качествами стали наглость и умение «брать». Сильные и напористые процветали, а скромные и слабые оказались не у дел.

Быков сравнил то время с возвращением к первобытным порядкам. Он вспомнил, как пожилого сторожа по соседству жестоко избили всего лишь за то, что тот прислонился к чужой иномарке.

Сам режиссер в то время подрабатывал оператором на дискотеке и однажды стал жертвой пьяных посетителей.

«Мне довелось на себе испытать, что значит получить бутылкой по голове», — поделился он.

