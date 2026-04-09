Меню
Русский English
Отмена
«Полно нестыковок, но мне нравится»: что говорят зрители о втором сезоне «Аллы-такси» — обсуждают до сих пор

9 апреля 2026 11:21
Кадр из сериала «Алла‑такси»

Светлана Колпакова нравится практически всем. 

В феврале 2026 года вышел второй сезон мелодрамы «Алла‑такси». Выход продолжения переполошил зрителей.

Во втором сезоне героиня продолжает работать в таксопарке. Она быстро нашла общий язык с коллегами‑мужчинами, полюбила профессию и получила повышение. Это не устроило его возлюбленного — он хочет, чтобы она чаще была дома. Плюс к этому Ворохов вновь появляется в её жизни с необычным деловым предложением. Алле предстоит успевать и на работе, и в личной жизни.

Зрители массово принялась смотреть новый сезон сразу после премьеры. Часть зрителей отмечает, что им приятно наблюдать за уже полюбившимися героями.

Одновременно многие критиковали работу гримеров. Игру актёров, напротив, хвалят достаточно активно. Музыку восприняли по‑разному: некоторым саундтреки понравились, а другие сочли композиции Александра Михайлова и Елены Ваенги не к месту и поставленными в неподходящие моменты. В итоге часть публики оценила сериал за простоту и лёгкость, тогда как другие посчитали его слишком сказочным, но тем не мнее обсуждения не прекращаются:

«Смотрю, понимаю, что полно несостыковок, сказочный сюжет, но мне нравится»

«Семьёй просмотрели с удовольствием "Алла такси" и сейчас смотрим "Алла такси2." Нравятся актёры Светлана Колпакова, Юлия Такшина, Евгений Миллер, Андрей Чернышов, исполнитель роли Юры- талантливый юный актёр»

«Надоели сериалы с полицейскими, расследованиями и убийствами. А самое главное — звездный состав артистов. Бесподобная Ольга Прокофьева, милая Светлана Колпакова, Александр Михайлов. Я просто отдыхаю и получаю удовольствие»

Напомним с чего все началось. Алла живёт в деревне и давно замужем за дальнобойщиком Васей. У них есть сын Юра. Выявив супружескую измену, она покидает семейный дом. Но свекровь Зинаида, влиятельная руководительница местной администрации, не разрешает ей забрать ребёнка и встречаться с ним. Оставшись без семьи и средств существования, Алла устраивается на работу в таксопарк.

Фото: Кадры из сериала «Алла‑такси»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше